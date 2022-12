“La oferta no era atractiva”: “Aquí se Baila” enfrenta primer traspié para nueva temporada

El periodista Luis Sandoval reveló en el live de Instagram “Que te lo digo”- que realiza junto a Sergio Rojas y Paula Escobar- el primer traspié que estaría enfrentando el programa de Canal 13 “Aquí se baila”, puesto que hasta el momento, no habría llegado a un acuerdo económico con Neilas Katinas, quien rechazó la oferta que le realizaron para ser jurado de la nueva temporada.

Según explicó el expanelista de “Me Late”, el canal quiere contar con el mismo panel de la versión anterior, es decir Francisca García Huidobro, quien se incorporaría un mes después, por tema contractual con CHV, la profesora Karen Connolly y el bailarín lituano-alemán. Sin embargo, este último consideró que el monto ofrecido no era suficiente.

“Le ofrecieron la misma cantidad de lucas que la última temporada”, reveló el periodista, por lo tanto habría dicho “no querido, no voy a firmar con ustedes”, bromeó.

“Trabajando más voy a recibir menos”

Ante esto, Neilas Katinas confirmó la noticia a Publimetro, señalando que “la oferta no era muy atractiva”.

“La oferta no era muy atractiva, porque pierdo la plata dejando al lado las clases que tengo y tambipen tengo productora, así que muchos eventos no podré hacerlos. Entonces, al final, trabajando más voy a recibir menos. Por eso, la oferta no era muy atractiva para mí”, señaló.

Aunque, de igual forma no cerró las puertas a continuar con las negociaciones.

“Obvio si la oferta se mejora, yo feliz estoy de jurado, porque el programa es muy lindo, tiene muy buena calidad, sobre todo los bailarines. Pero, de momento, no tengo mejor oferta”, sentenció.

Según agregó Sandoval, las grabaciones del estelar están contempladas para el 13 de febrero, con el fin de lanzarlo cuando termine el Festival de Viña del Mar,

Fuentes internas de Canal 13 afirmaron a Publimetro que podrían llegar a un acuerdo con Katinas en el futuro, pero aún no han oficializado quiénes serán parte de la nueva temporada.