Pamela Díaz pudo sacar a su hija del país: “Hace exactamente una semana el juez recién me autorizó el viaje”

Pamela Díaz anda en el Caribe y en patota. Porque no sólo anda con su amor, Jean Philippe Cretton, también con otros familiares, incluyendo a su pequeña hija Pascuala. Y de inmediato muchos se preguntaron cómo la había logrado sacar del país, ya que el padre tenía que darle la firma, y no la ve hace años.

En su momento en “Buenas Noches a Todos”, “La Fiera”, adelantó que “va a ser heavy si en la audiencia me dicen que no puedo viajar con mi hija. Voy a hacer el escándalo de la semana, te lo juro por Dios, no me parecería. Compré pasajes, pagué el hotel, hace tres meses estoy presentando esto”.

Y hasta que llegó el momento del viaje y lo logró. Página 7 se comunicó con la modelo, quien explicó que “hasta hace una semana no tenía la autorización. Uno se tiene que ir a juicio y el caballero no se presentó, entonces le dieron 15 días más”.

“Hace exactamente una semana el juez recién me autorizó el viaje”, dijo Díaz.

“Es un desastre todo esto, encuentro que es una falta de respeto, una situación horrible. Pero, por último, me dieron el permiso. A la hora que no… ahí sí que dejo la embarrada”, afirmó.