Paul Vásquez sorprende y anuncia que entra a estudiar carrera del área salud en marzo

La noche de este lunes el humorista Paul Vásquez conversó con Eduardo Fuentes en “Buenas Noches a Todos”, donde dio a conocer que se matriculó para estudiar técnico en enfermería.

“No quiero entrar, ya me matriculé”, dijo Vásquez, agregando que entra a clases el día 20 de marzo de 2023.

“La idea de estudiar, es profesionalizar mi capacidad de salvar una vida. Esto es para hacer un proyecto de una pyme de poner al servicio una ambulancia que me genere dinero para poder pagar los estudios de mis hijos”, indicó.

“El Flaco” precisó que no dejará el humor pronto, pero no se ve más adulto haciendo lo mismo. “No lo dejaré, pero tampoco me veo con 70 años haciendo humor, yo quiero aportar para hacer este gran proyecto de crear una red de urgencia”, puntualizó.