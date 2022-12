“Quiero que la gente me vea con otra luz”: Paloma Mami reveló detalles de su show para el Festival de Viña 2023

Paloma Mami es una de las artistas confirmadas para el Festival de Viña del Mar 2023 y uno de los números más esperados del certamen. De hecho, la cantante del género urbano cerrará la primera noche tras la presentación de Karol G.

En conversación con Revista Ya, Paloma Mami aseguró que su paso por el festival “siempre ha sido un sueño”, pero nada de eso sería posible sin todo el trabajo de todos estos años en la industria.

Incluso recordó que ya había sido invitada al evento, pero que declinó la oferta, porque solo tenía una canción y ahora la cosa es muy distinta: “Desde que empecé en la música, es una meta para mí. Creo que para cualquier músico es un honor estar ahí, especialmente siendo chileno. Voy a estar un poco maniática cuando llegue el día, pero también feliz. Lo vamos a pasar muy bien”, dijo, tal como consignó Página 7.

Y agregó: “Me habían invitado el primer año. Tenía una canción. Fue una locura. Un honor que me invitaran con tan poco repertorio. Pero, pensándolo bien, dije: ‘Sé que tengo que estar preparada para mostrar algo increíble, para hacer lo que nunca se ha visto’. En eso estamos”.

“Tengo mucho por cumplir. Ahora, con lo de Viña y con mi disco, quiero demostrar qué tipo de artista soy. Que la gente me vea con otra luz, no como una artista que solo hace un estilo de música. Quiero mostrar lo versátil que soy. Esa es mi meta más cercana”, aseguró Paloma.

“Yo ni siquiera sabía cómo grabar una canción o acercarme a un productor. Todos empezamos así: no sabemos lo que estamos haciendo. Sí, tuve la suerte de que la gente me vio rápido. Fue tan mágico que uno no lo puede entender. Todos los días digo: ‘¿Cómo fue que a tanta gente le llamó la atención mi canción?’. Es suerte y esfuerzo, esa mezcla. Así que hay que estar agradecido con el universo”, finalizó.

