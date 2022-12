“Uno menos”: trabajador de Mega mostró su “dedo garabatero” en medio de transmisión matinal

Los canales comienzan muy temprano sus transmisiones, con música, notas envasadas, videos graciosos, etc. En Mega hoy mientras exhibían videos musicales, también sus trabajadores salían en cámara y a uno en particular, no le gustó mucho que a las 6.00 am lo mostraran.

Televisivamente captó justo el momento en que el posible periodista, estaba detrás de un computador, saludó amablemente en un primer momento, pero luego dejó ver “el dedo garabatero” en vivo y en directo.

Luego que levantara el dedo de al medio, en lo que claramente es un gesto obsceno, fue sacado rápidamente de pantalla.

Los comentarios

“Trabajando a las 6 de la mañana haría el mismo gesto”, comentó @televisivamente, mientras que el resto de los cibernautas escribieron: “Fuiste weno”; “Despedidooooo”; “Uno menos”.