Esperen sentados: Raquel Argandoña descartó la idea de escribir sus memorias

Sería uno de los libros más esperados del espectáculo, arrasaría en ventas, si tan solo la autora si animaría a hacerlo. Raquel Argandoña, la apodada como “la emperatriz de la farándula” por Pamela Jiles, descartó la posibilidad de escribir una biografía en su programa “Tal Cual”.

Jordi Castell le reiteró, esta vez en el aire, que debería escribir sus memorias, y la animadora respondió inmediatamente que por ningún motivo. Al ser consultada por qué no lo haría, ella dijo “yo soy súper sincera y yo no miento. Entonces, si voy a escribir mis memorias, tengo que escribir toda la verdad”.

El fotógrafo le insistió y le dijo por qué no decirla nada más, pero Raquel no estaba dispuesta. “Creo que saldría gente herida en el camino, entonces no puedo”, comentó. A pesar de su negativa por escribir su libro, ya tiene escritores haciendo fila para redactarlo, ella mencionó que tanto Sergio Marabolí y Constanza Vergara le expresaron su entusiasmo por este potencial proyecto.

Sin embargo, dejó una pequeña puerta abierta a esta posibilidad, pero si es que esta se publica de manera póstuma. “A lo mejor dejarla lista y cuando me muera se publique, eso sí”, concluyó Raquel Argandoña.