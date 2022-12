La alaban de una forma extraña: dicen que las cirugías de Carmen Villalobos no le dejaron cicatriz

A pesar de que Carmen Villalobos se ha caracterizado siempre por su espontaneidad y por su cuerpazo que no duda en mostrar en traje de baño en sus redes sociales, no podían faltar algunos haters o personas que no han sabido halagar a esta actriz y presentadora que desde que se divorció de Sebastián Caicedo solo ha hecho es robarse las miradas de todos por su belleza.

Y aunque a la mayoría le gusta el contenido que la colombiana suele postear en sus redes, también es cierto que no faltan quien critique la manera en cómo ella solo se ha dedicado a mostrarse lo más ligera de ropa posible y así ser motivo de envidia para quienes no poseen un escultural cuerpo como el que posee y que se ha esmerado en asegurar que es producto de su disciplina por sus rutinas de ejercicios.

Sin embargo, hay quienes la adversan y reiteran que esa apariencia tan espectacular se debe también a las constantes cirugías que se ha realizado y que por fortuna no le dejaron cicatrices evidentes como las que otras figuras públicas han mostrado.

Carmen Villalobos genera un fuerte debate por su físico

Todo esta polémica se generó una vez que Carmen Villalobos publicara una fotografía en la que aparece regia luciendo un traje de baño verde pistacho de dos piezas. Aquí no solo se aprecia cómo la prenda captó la atención de todos por su llamativo tono, sino por la pose y actitud que siempre ha demostrado tener la actriz y presentadora, pero también causó impresión cómo una vez más ella luce su cuerpazo sin cicatrices tan visibles para el resto.

“Las cirugías que te pagó Luciano te sirvieron, no te quedaron cicatriz”, “Ella tiene plata para mandarse hacer lo que quiera”, “Dejen la envidia, ella es muy natural a pesar de sus cirugías”, fueron algunos de los comentarios que originó esta publicación en la que más de uno también halagó su belleza, carisma y la manera en cómo se ha logrado mantener activa pese a las adversidades que le ha tocado vivir en su vida sentimental.