Luis Miguel saldó deudas con Aracely Arámbula: ¿Cómo beneficia el acuerdo a sus hijos?

Ya ha pasado más de una década de la separación de Aracely Arámbula y el cantante Luis Miguel, los cuales procrearon dos hijos, Miguel y Daniel. Pero el divorcio no sólo fue de la pareja, el Sol de México se desentendió de sus vástagos en lo personal y en la manutención.

Razón por la cual, la protagonista del remake de La Madrastra hace algún tiempo emprendió acciones legales en contra de su ex para que éste cumpliera con su obligación.

Según el portal Quién, Aracely solicitó una pensión mensual de 25 mil dólares para cada uno de sus hijos que ya son unos adolescentes de 15 y 14 años de edad.

Luis Miguel ya no tiene deudas

Aseguran que fue el asesor financiero del cantante de 52 años, Carlos Bremer, quien ofreció declaraciones a la prensa y aseguró que el intérprete de “Miénteme”, “Cuando Calienta el sol” y “Hasta que me olvide”, saldo todas sus deudas desde el pleito con Alejandro Fernández hasta la pensión de Miguel y Daniel.

“Luismi pagó absolutamente todo lo que debía, desde el pleito con Alejandro Fernández hasta el permiso de tránsito de su coche”, dijo Bremer.

Destacó que Luis Miguel “puede tener mil broncas, mil problemas, pero a la hora que agarra el micrófono es el mejor de Latinoamérica y es un héroe de México”.

Con respecto a la pensión de Miguel y Daniel es poco lo que se conoce, de hecho ni Aracely ni el propio Sol de México han declarado algo al respecto.

Lo que sí se conoce es que esta nueva etapa del famoso cantante es la antesala a volver a los escenarios en el año 2023 tras el éxito de Luis Miguel, La serie, producción de Netflix a la que el intérprete le debe en gran medida el que su carrera y popularidad hayan comenzado a recobrar su cauce.

Más que dinero, es ser cercano a sus hijos

En lo que respecta a Aracely Arámbula en el pasado ha manifestado que más que la manutención alimenticia, considera que entre el cantante y sus hijos debe existir un vínculo real.

Considera que esa cercanía ayudaría a desarrollar afectos entre padre e hijos, pero en la actualidad el contacto es nulo y ya Miguel y Daniel está en la edad difícil de la adolescencia .

“Yo preferiría compartir más tiempo con la familia, que ellos pudieran compartir también allá (con Luis Miguel), porque el tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, conmigo no, es con ellos”, declaró hace unos años a la revista Clase.