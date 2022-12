Mariana Derderián creó estrategia antiencerrona con sus hijos: “De repente yo voy en el auto y grito ¡aah!”

La actriz Mariana Derderián contó en “Buenas Noches a Todos”, la estrategia de seguridad que creó para sus hijos en caso de ser víctimas de encerrona y portonazo.

“Las dos cosas (portonazos y encerronas) no me dan susto si voy sola, pero me daría mucho miedo si voy con ellos”, dijo, agregando que “a mí me da terror el delincuente ‘volao’ o en pasta que no me deje bajarlos”.

“De repente yo voy en el auto y grito ¡aah!, y mis hijos se sacan el cinturón de seguridad; es una prueba que yo hago”, explicó. Del mismo modo, para que esto fuera más fácil, cambió las sillas por alzadores, que son mucho más fácil de desenganchar.

“Es que te imaginas el terror de que te hagan una encerrona y que te bajen y digas: ‘¡mis hijos, mis hijos!’”, añadió Mariana.