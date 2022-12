Mariana Derderián habla de su separación y la relación que tiene con su ex: “Para los dos, los niños son lo más importante”

Mariana Derderián estuvo invitada a “Buenas Noches a Todos de TVN”, programa en la que se confesó en relación a su expareja y actual pololo y la relación que llevan entre todos y sus hijos.

La actriz relató que con Francisco Aravena, cuya relación terminó en 2019, “tenemos una tuición que es bien compartida. Para los dos, los niños son lo más importante, y nunca cuestionamos cómo íbamos a operar”.

Asegura que cuando tiene que viajar a grabar su programa, el padre de los niños los cuida.

Pero no sólo eso, sino que también tuvo palabras para la actual pareja de su ex y padre de sus hijos: “Tengo muy buena onda con ella y me cae bacán. La encuentro una grosa, es seca. Me gusta caleta”.

Su nueva relación

Ahora la actriz lleva una relación de cuatro años y dice estar “encantada” con la dinámica con la que llevan la relación. “Yo vivo con mis pollos, él tiene a su hijo, y lunes, miércoles y fin de semana por medio estamos juntos (...) mantiene esa cosita”, relató la actriz.

Contó que cada uno tenga su espacio ha servido mucho en la relación.