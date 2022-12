“Me decepcionaron”: Imitador de Sandro le puso un rojo a jurado de “Yo Soy” tras perder

Las críticas hacia su presentación en “Yo Soy” molestó al imitador de Sandro, Óscar Miranda, quien se descargó contra el jurado compuesto por Jean Philippe Cretton, Francisca García Huidobro y Antonio Vodanovic, asegurando que lo “decepcionaron”. Esto, luego que no convenciera a los jueces de CHV, consignó Página 7.

“Me siento frustrado, me decepcionaron, sinceramente. El jurado esta noche me decepcionó. Como decía Sandro, un botón basta de muestra, los demás a la camisa. Yo ya demostré lo que hago y lo que soy y más que eso no voy a poder hacer. No necesito un profe de canto, ya está”, sentenció, visiblemente molesto con la decisión del panel que criticó duramente su presentación.

[ “Axilas peludas”: Venezolano critica a chilenas que no se depilan y genera odio en redes ]

“El color de voz no existió”

“Con ambas imitaciones no logré obtener lo que me entregan los dos”, abrió los fuegos Cretton, luego de ver el duelo entre el doble de Sandro y Marco Antonio Solís.

En relación a Sandro, dijo que “sentí algo distinto en la voz y esa conexión emocional que logras, en donde estamos a punto de ponernos a llorar, no me llegó”, lo cual significo que perdiera y pasara a la gala de eliminación.

Fran García-Huidobro, por su parte, sostuvo sobre el doble del artista argentino que “lo noté con una voz más clara y más joven, que no se me hizo tan familiar”.

Finalmente, Antonio Vodanovic fue lapidario. “Pensaba en la hípica, dos caballos que tenían muchos boletos y no figuraron en la carrera”.

“Sandro, el color de voz no existió, en el coro fue la única vez que sentí el vibrato emotivo”, señaló el exanimador del Festival de Viña del Mar.

Tras esto, los jueces concordaron en que debía pasar a la gala de eliminación, decisión que no le gustó al participante.