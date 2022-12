Meryl Streep y Don Gummer prueban que el amor verdadero es irrompible: llevan 44 años juntos

A diferencia de muchas estrellas en Hollywood, Meryl Streep solo se ha casado una vez. La actriz caminó al altar hace más cuatro décadas y lo hizo con el gran amor de su vida: Donald Gummer.

Desde entonces, la famosa ganadora del Oscar y el talentoso escultor han estado juntos y enamorados, demostrando que el amor cuando es verdadero no puede romperse ni acabarse.

Sin embargo, aunque su historia de amor fugaz es feliz, exitosa y admirada por muchos, el romance entre el par inició en una coyuntura sumamente desgarradora para la histrionisa en los años 70.

La historia de amor de Meryl Streep y Don Gummer

Meryl Streep y Don Gummer se conocieron en 1978. En ese entonces, la intérprete tenía 29 años y estaba atravesando la pérdida de su novio desde hacía dos años, el actor John Cazale.

El histrión de El francotirador había fallecido el 12 de marzo de 1978 en un hospital en Nueva York tras una batalla de un año contra el cáncer de pulmón en la que ella estuvo inconmovible a su lado.

Tras su muerte, la artista se fue a Canadá para apoyarse en un amigo. Al poco tiempo, regresó la Gran Manzana y descubrió que la estaban desalojando del apartamento que tenía con Cazale.

Según su biografía Her Again: Becoming Meryl Streep de Michael Schulman, la famosa pidió ayuda a su hermano Harry para empacar sus cosas. Él llegó, pero con su amigo Don Gummer.

Gummer y Streep vivían cerca y se habían visto una o dos veces. En ese momento, él iba a dejar el país en un viaje, así que ofreció a la afligida Meryl quedarse en su casa mientras él no estaba.

Durante aquel tiempo, se mantuvieron en contacto a través de cartas que se fueron tornando cada vez más serias. Empero, la estrella no estaba segura de estar lista para abrirse nuevamente al amor.

Una amiga viuda, sin embargo, la alentó a estar con Gummer si le gustaba. Ella atendió el consejo. Cuando él regresó, ella estaba rodando Kramer vs. Kramer y terminó quedándose en su loft.

Meses después, en septiembre de 1978, los egresados de Yale se casaron en el jardín de los padres de Meryl, quienes estaban preocupados por la rapidez de la relación, al igual que Harry.

No obstante, el tiempo le daría la razón al instinto a Streep. Y es que, tras su boda con Gummer, la pareja ha permanecido inseparable y han formado una familia con cuatro hijos.

Henry, Mamie, Grace y Louisa son los nombres de sus retoños, quienes han seguido sus pasos en el mundo del arte. El primero es músico; mientras, sus tres hijas son todas actrices.

Debido a su trabajo, Meryl estaba mucho fuera de casa. Por esto, según 9Honey, ha agradecido a su esposo por estar “siempre feliz de cuidar a los niños” para que ella “no se sienta tan culpable”.

Y, aunque han logrado mantener su relación privada y apenas hablan sobre su vida en entrevistas, desde los inicios de su idilio se ha visto a la pareja tomada de la mano en incontables eventos.

De hecho, mientras aceptaba uno de sus muchos premios Oscar en el año 2012, la estrella hizo una mención especial a su esposo. “Primero le voy a agradecer a Don”, comenzó diciendo.

“Porque cuando le agradeces a tu esposo al final del discurso, lo interpretan con la música”, expresó. “Y quiero que sepa que todo lo que más valoro en nuestras vidas me lo has dado”.

En la actualidad, Don Gummer tiene 76 años y Meryl Streep tiene 73. Ambos han estado felizmente casados desde hace 44 años y todo apunta a que así seguirán hasta el final de sus días.

Al preguntarle en 2002 sobre la clave de su largo matrimonio, la protagonista de Mamma mia! confesó a Vogue: “Buena voluntad y disposición para ceder y para callarse de vez en cuando”.

“No hay una hoja de ruta sobre cómo criar una familia: siempre es una negociación enorme. Pero tengo una necesidad holística de trabajar y de tener grandes lazos de amor en mi vida”, finalizó.