“Mostré lo que vi”: Stefan Kramer defiende su rutina sobre el Estallido Social

El último paso de Stefan Kramer por el Festival de Viña del Mar en el 2020 generó fuertes críticas en el público, esto tras repasar todo lo sucedido del Estallido Social de octubre del 2019. En este contexto, el humorista se defendió y se refirió a los polémicos dichos de la gente.

En su libro de “Stefan, Memorias Breves Autorizadas por Kramer”, el imitador aseguró que fue víctima de comentarios negativos sobre su rutina.

Según la información recabada por TiempoX, el humorista contó que “al día siguiente empecé a recibir mensajes muy duros, fuertes, en mi contra, de que había avalado la violencia, de haber hecho una pésima rutina, de que no contribuyó en nada mi espectáculo, y esa sensación comenzó lentamente a dominar la discusión pública”.

Asimismo, Stefan reconoció que “hay ciertos instantes en que, viendo la rutina, la siento un poco incómoda (...) hay cosas duras que cuando las escucho digo ‘uf, qué delicado’”.

Sin embargo, aseguró que “al ver la rutina siento que estoy interpretando muchas sensaciones colectivas, mientras que no lo hago con otras personas que no están de acuerdo conmigo”.

En la misma línea, y dada su experiencia en el Estallido Social, sostuvo que “mostré lo que vi. Nunca había ido a una marcha, nunca había ido a observar, y lo hice, y lo que más rescato es esa sensación de comunidad que percibí entre personas”.

“Me han dicho ‘tú qué válidas a los héroes del vandalismo’ y se me ocurre que ¿de verdad piensas que el Sensual Spiderman o el Pare Man andaban haciendo actos delictuales? Yo creo que no. Ellos tenían una labor pintoresca, de humor, de darle un toque de amabilidad”, afirmó.