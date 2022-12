“Nayadeth no podrá subir stories hoy”: publicación de Naya Fácil prende alarmas

La influencer Naya Fácil no ha tenido buenos días. Está con orden de detención en su contra por no presentarse a una audiencia en Caldera. Esto por su desnudo al interior de una iglesia de la ciudad en el año 2019 y que autoridades pretenden que sea sancionada.

El caso es que los carabineros la fueron a buscar a su departamento en el centro de Santiago y justamente Fácil no estaba en él y fue alertada por los conserjes.

Así, luego de cambio de abogada, decidió partir a la Quinta Región. Y ahora preocupó a sus seguidores con una misteriosa publicación, que podría haber sido hecha por su hermana.

“Nayadeth no podrá subir stories hoy, ya que no se encuentra con su celular, estamos a la espera”, precisa el post.

Luego indica que “espero comprendan y le manden buena energía, ella no está pasando un buen momento”.

Storie de Naya Fácil Captura Instagram

Los días complejos de Naya

“Son momentos difíciles mis facilines, espero despertar pronto de esta pesadilla. Triste de no estar en mi casa y andar en otros lugares como si fuera una delincuente que no soy, solo cometí un error y pucha que me está costando caro”, lamentó en su Instagram.

“Así es la Justicia, tanta gente mala por ahí y yo por hacer una locura, sin lastimar a nadie... yo pedí las disculpas”, lamentó.