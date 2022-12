“¡Yo soy feliz y ustedes no, lo siento!”: Karol Lucero sin miedo contra sus haters

Palabras que no pasaron desapercibidas fueron las que dijo Karol Lucero en el programa de YouTube “Todo se sabe”. Sus declaraciones fueron dadas a conocer por el programa Sígueme y te sigo, de TV+, que tuvo acceso a un adelanto del capítulo que será emitido esta noche a las 20 horas por la conocida plataforma.

De hecho, el espacio farandulero partió su emisión de este miércoles con los polémicos dichos del exchico Yingo, quien consultado por las funas que ha vivido en su contra desde el estallido social dijo, entre otras cosas, lo que pasa es que “¡yo soy feliz y ustedes no!”. refiriéndose a sus haters.

Además, explicó el por qué de su tremenda declaración: “Hay gente que sus frustraciones, y aquí paso a comprenderlos, y deben tener una vida tan aburrida, que en realidad su única vía de escapa es criticar todo lo que ven”, partió diciendo.

En la misma línea, agregó que “o sea, están llenos de deudas, frustrados, porque no consiguieron sus sueños o porque están preocupados de lo que hace el resto. No tienen metas personales y dicen ‘mejor me meto en la vida de otros’”.

El mensaje de Lucero a sus haters

Karol Lucero no paró ahi y envió un mensaje directo a todos sus detractores: “Haters, no se preocupen, no es su culpa, es lo que les tocó no más. Y me encanta huevearlos, porque más les pica. Yo soy feliz y ustedes no, lo siento”, sentenció