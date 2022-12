Alejando Ayún entregó predicciones para 2023: Descubre qué te depara según tu mes de nacimiento

El numerólogo Alejandro Ayún se tiró las predicciones para todos los cumpleañeros, así que ya saben ya, anoten todo, guarden la nota para que sepan qué les depara en 2023.

Como invitado del capítulo de anoche de “Tal Cual”, donde está presenta nuestra acérrima esotérica de la farándula, Pancha Merino, repasó todos los meses del año y entregó el número que caracterizará el año a todas las personas que están de cumpleaños durante enero, febrero, etc.

Ayún afirmó que el número que va a regir al 2023 será el 25 (2+23), y para calcular el número de cada mes, le sumará su correspondencia numérica (enero=1; febrero=2, etc). Esto sí teniendo como tope el 25, si es que el número resultante supera dicha cifra como en enero, (25+1=26), se descomponen para obtener un número menor (26, 2+6=8).

A continuación las predicciones para los nacidos de cada mes:

Enero: Número 8. Las personas de enero van a tener que tener mucho cuidado porque se habla de enfrentar situaciones desafiantes, complejas de resolver. Hay que tener el valor para desechar las cosas que no les sirven. Por lo tanto, todo lo que sienta que no me da tranquilidad es de lo que se debe apartar. Si se llegase a ver sobrepasado, esto le puede afectar en la salud.

Febrero: Número 9. Este número habla de la contemplación, observación, de ver todo con distancia y no apurarse. Hay que analizar antes de tomar una decisión, así se llega a la situación con altura de miras.

Marzo: Número 10. Este número habla de tener cambios muy repentinos, muy favorables, pero de la noche a la mañana se van a tener que acomodar. Esto habla de la preparación para algo nuevo que se va a vivir, cuando se piensa que un asunto está cerrado, de repente se cambia la situación.

Abril: Número 11. Esto habla de grandes decisiones que se tienen que tomar para que les den tranquilidad. Es un periodo de asesoramiento. Se necesita que tenga la confirmación y ratificación de un profesional, se pide que se abran a las personas para que los puedan orientar, ya que es un periodo de desequilibrio.

Mayo: Número 3 (1+2). Este es un número muy bueno ya que habla de la preparación del terreno para construir algo definitivo, cultivar el terreno para generar condiciones bastante óptimas. La vida les pide que se prioricen por sobre todas las cosas, pensar más en lo propio. Además, es un número muy sensible, así que hay que estarán con las emociones a flor de piel y hay que tener la valentía para actuar con rigor.

Junio: Número 4. Esto significa que van a poder concretar y materializar la base de algo que les va a dar la estabilidad para poder sentirse seguros, y de ahí iniciar una proyección bastante favorable. Cuidado con ser autoexigentes, obstinados, con dejarse llevar por el impulso. Esta estabilidad se puede destruir, si es que se aceleran.

Julio. Número 5. Esto significa que las personas nacidas este mes estarán enamoradas de la vida o les va a aparecer algo de lo que se van a enamorar, puede ser de un proyecto, trabajo o una persona. Se van a conectar también con viajes, van a querer viajar con lo que amen. Hay que abrirse al sentimiento y lo que el corazón les va a entregar.

Agosto. Número 33. Este corresponde a un número maestro, esto les dice todo lo que vivan el próximo año tiene que ser en base de la pasión. Van a andar muy intensos con una entrega total y una disposición total.

Septiembre. Número 7. Este es un número de los grandes rumbos, de nuevos emprendimientos, de poder liberarse de la tensión. De esta forma, podrán cerrar ciclos, liberar lo que los aqueja y lograr tomar otros rumbos.

Octubre. Número 8. Tienen que ocupar su energía vital en algo afortunado. Todo lo que no sea compatible consigo mismo, hay que desecharlo porque puede terminar desbaratando todo.

Noviembre. Número 9. Después de pasar por un proceso de congelamiento, pausa y detención, la vida va a considerar la experiencia de todo lo que han vivido. Esto les va a ayudar a avanzar en algo más concreto y seguro. Incluso puede llegar algo afortunado de manera repentina, que les dará un giro en su vida a algo favorable.

Diciembre. Número 10. Es el comienzo de una gran y nueva etapa. Algo muy inesperado puede suceder, lo cual amerita una meditación para averiguar cómo formalizarlo. Las personas nacidas en diciembre, no esperarán este cambio legal, el cual será bien favorable. Toda la dificultad de los últimos 7 años, puede que vengan el retorno para poder reajustarlo.