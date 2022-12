“¿Alguna vez hiciste un berrinche cuando diste noticias?”: Priscilla Vargas frenó con todo a Repe

Ya estaban preparando el vacile de Año Nuevo en el matinal de Canal 13, “Tu Día”. En un segmento junto a Jorge Aedo y el doctor Ugarte, los animadores comentaron y analizaron diversos clásicos de estas fiestas, tal como “Picara, picarona”.

Ahí es cuando se puso tensa la cosa, el tema de la Sonora Malecón no era conocido por José Luis Repenning, así que de una decidió salir del estudio. “Por favor, cuando vuelvan con las canciones que yo conozco, me llaman”, dijo el periodista que ocasionó las risas del panel.

Pero, Priscilla Vargas no iba a dejar pasar esto, así que le paró los carros y le reclamó a su compañero. “Yo quiero decirte, Repe, te voy a decir algo… ¿por qué vienes a hacer un berrinche al aire si tú ayer ni siquiera estuviste en la reunión de pauta? Lo podría haber dicho perfectamente”, le dijo.

No se iba con cuentos la animadora y encaró con todo a su amigo, “¿Qué pasa, Repe? ¿Por qué haces eso con tu querido equipo? Porque tú ayer, no sé por qué, nadie sabe, ayer Repe no estuvo en la reunión de pauta, y hace un berrinche al aire. Eso no se hace, ¿alguna vez hiciste un berrinche cuando diste noticias?”, exclamó.

“Yo no he hecho ningún berrinche, sólo dije que me llamaran con las canciones que yo conozco”, comentó el animador. “Pero esto lo hacemos todos, todo el equipo contribuye a esto. Entonces no te gusta una cosa, ‘ay, me voy”, le contestó Priscilla reclamándole.

“Mi salida del estudio estaba en la pauta…”, tiró en talla Repe, intentando apaciguar el ambiente, así que Priscilla dijo que le iban a dar otra oportunidad, y volvieron su análisis de temas para el carrete de Año Nuevo.