Denuncian que Julio Milostich se ha desentendido de millonaria deuda por arriendo

El conocido actor Julio Milostich ha sido denunciado de no pagar millonaria deuda por arriendo de varios meses de un departamento, según consigna este jueves La Cuarta.

El intérprete, hacia fines de septiembre, se le veía muy emocionado por la entrega de una casa- avaluada en 280 millones de pesos- a la ganadora de la rifa, en un evento que realizó por redes sociales. Promocionó por meses esta iniciativa, incluso a través de distintos canales de televisión.

Esta alegría de Milostich vino a cambiar el oscuro panorama de años anteriores, pues tuvo que reinventarse para resolver problemas económicos.

“Si bien soy conocido, no tengo pantalla hace un tiempo largo. La verdad es que ha sido bien complicado salir adelante, pero me da para salvar el mes, por ahora”, confesó a un medio del grupo Copesa en mayo de este año, al contar sobre su pyme de empanadas.

En la misma línea, aseguró que “la pandemia causó estragos entre quienes somos actores independientes. La inmensa mayoría de los actores del país estamos súper abandonados”.

Deuda por arriendo

Fue en este escenario complejo que el actor habría dejado de pagar el arriendo de un departamento por varios meses. La denuncia fue confirmada al diario La Cuarta por María Amelia Cubillos, propietaria del inmueble.

“Yo le arrendé un departamento a Julio Milostich, que él me había vendido. Cuando me jubilé, quería invertir un poco porque las jubilaciones son malas y lo arrendé para tener otro ingreso”, explicó la mujer.

“Cuando él supo eso, me dijo ‘oye, arriéndamelo por un par de meses para buscar tranquilo’. Ya, se lo arrendé por un par de meses y después se prolongó hasta que llegó la pandemia”, rememora Cubillos.

No obstante, la dueña del inmueble afirma que “los problemas empezaron en 2019, porque parece que estaba trabajando poco. Luego vino la pandemia, así que viendo la situación le bajamos el arriendo (de 450 mil pesos a $400 mil), pero me pagó dos meses y después no me pagó más”.

“Decidí pedirle el departamento, se demoró varios meses, pero lo entregó. Me quedó debiendo cuatro millones de pesos”, denuncia.

WhatsApp

Al momento de enterarse de la rifa efectuada por Milostich, con la cual obtuvo varios millones de pesos, María Amelia le envió un mensaje de WhatsApp.

María Amelia: Hola, Julio, ahora que estás mejor, lo que me alegra muchísimo... Ojalá te acuerdes de nosotros.

Julio: Hola Amelia. Gracias por acordarte. Siempre me acuerdo de todos. Abrazos.

“Le mandé un segundo mensaje cuando ya me dijo que sí, que se acordaba de nosotros y le dije ‘oye, podrías devolvernos los cuatro millones ahora que te está yendo bien’ y no me contestó. Le mandé otro WhatsApp y le dije ‘oye, conversemos, porque o sino voy a actuar de otra manera’, y tampoco me lo contestó”, revela.

Hasta el momento no ha habido respuesta por parte del actor. “A mí me interesa que me devuelva la plata. Yo soy jubilada y mi esposo también. La verdad es que tenemos un pasar tranquilo, pero no estamos para regalar cuatro millones de pesos, creo que no corresponde”, argumenta Cubillos.

“Él ni siquiera me ha contestado los últimos WhatsApp (...) Tengo un hijo abogado y me dijo ‘mamá, sería bueno ver algo judicial, pero si puedes conversar con él, mucho mejor’. Es plata nuestra y corresponde que la devuelva”, finalizó.