“Estoy siendo bastante discriminado por ser yo mismo”: Marcianeke se sinceró sobre las críticas

Marcianeke estuvo como invitado en el nuevo capítulo de “Urbanos”, en donde se sinceró sobre las críticas y juicios que recibe día a día.

Pese a ser uno de los grandes exponentes del género urbano en nuestro país, el cantante asegura que “Estoy pasando por un momento en que estoy siendo bastante discriminado por ser yo mismo”.

Mientras que mostrar su hogar en el sector de Curacaví, Matías Ignacio Muñoz Muñoz confesó que ha sido “juzgado por el contenido de las letras”.

“Si fuera por mi que todos fueran exitosos, pero no sé por qué tanto choque conmigo”, se preguntó.

Por su parte, su madre también ha sido víctima de los malos comentarios del público: “La gente lo criticara cómo cantaba, que fumara, que era un drogadicto, lo flacuchento que está...”, manifestó. Asimismo, Yasna Muñoz afirma que le han enviado mensajes desubicados diciéndole “dale de comer”.

Sin embargo, y a pesar de las fuerte crítica de parte de ciertos personajes, Marcianeke defiende con garras su trabajo: “No por eso tengo que sentirme fome yo, sino que pensar positivo y estar aquí (en su casa) y aquí no estoy mal”.

“¿A ti te duele que te critiquen por la letra de tus canciones?”, le consultó María Luisa Godoy, a lo que contestó que “la verdad es que no, no me puede doler, porque yo canto lo que vivo, no puedo cantar hueás que no son”.

“Antes lo hacía por hue... no más, porque no tenía otra (...) ahora me puse serio”, sostiene sobre su carrera y que a medida que ha pasado el tiempo sus letras han cambiado, superándose cada día más.