Las críticas a Thalía y Dulce María por “viejas” muestran la gran presión que sufren las mujeres

Si hay algo que la sociedad parece que no le perdona a las mujeres es el paso del tiempo, como demuestran Dulce María y Thalía en las redes al ser centro de muchas críticas o burlas.

A pesar que entre ambas hay 14 años de diferencia, ya que la ex RBD tiene 37 años y la intérprete de No me enseñaste, 51 años, son el ejemplo de las expectativas irreales que hay en torno a la belleza femenina.

Apenas se asoma una arruga, llegan las oscilaciones con el peso o la ropa se hace menos “sensual”, aparecen los señalamientos por el paso del tiempo y las expectativas de cómo debería lucir o comportarse una mujer de determinada edad.

Por ejemplo, recientemente Thalía ha sido muy señalada por cometer “ridiculeces” gracias a la “vejez” en Instagram. La famosa apareció vendiendo los productos de su línea de moda, cuestión que irritó a muchos.

“Ya está demasiado ridícula, siéntese señora”, “¿Qué se hizo esta en la cara?”, “Ya estás vieja, vaya a rezar rosarios mejor”, “Deberías ponerte a trabajar de verdad”, “Demasiado vieja para la gracia”; son parte de las diversas opiniones que abundaron en la publicación.

Estos comentarios son reflejo de la misma sociedad hipócrita que critica a las mujeres por lucir “demasiado viejas”, pero también reclama si usan muchos filtros, maquillaje o van al cirujano.

De eso también da fe Dulce María, quien apareció en un video promocional de Divina Comida por HBO Max y las críticas a su figura no se hicieron esperar.

Críticas a Dulce María Instagram @hbomaxmx

“Por puerquito casi no la reconozco”, “¿A quién se tragó?”, “Definitivamente la maternidad y los años no le cayeron bien”, “Esta si se pasó con los tamales”, “Ya está bien Doña”; dijeron otros internautas.

No hay manera de complacer a una sociedad que siempre le va a encontrar un “pero” a la mujer, pues no importa si como Thalía o Dulce María, eres talentosa, exitosa y guapa, los estándares de belleza irreales y los estereotipos siguen siendo una fuerte imposición sobre los que falta mucho por romper.