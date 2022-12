Las predicciones amorosas que pusieron en aprietos a Neme: “‘Estoy enamorado, ¿pero seguirá o resultará?’”

Durante esta jornada, José Antonio Neme fue protagonista de un incómodo momento luego de que realizaran una directa predicción sobre su vida amorosa.

Todo comenzó cuando la tarotista Katy Szabo estuvo como invitada en “Mucho Gusto” para dar algunas predicciones para lo que se viene el 2023.

Sobre la situación amorosa del periodista, la vidente aseguró que “Me dice que estuviste muy desilusionado hace un tiempo con respecto a una situación que te prometieron, y no te cumplieron, porque tú eres hombre de palabra”, indicó.

“Exactamente”, afirmó el conductor, medio incómodo.

A lo que la invitada, aseguró que Neme “hoy estás en una etapa tomando decisiones, tanto laborales, emocionales e internas. Me dicen las cartas que vienen muchos movimientos para ti”.

“¿Está enamorado José?”, preguntó Karen Doggenweiler.

“No sé si está enamorado, hay como una confusión, pero como él quiere hacer las cosas correctas y perfectas, piensa ‘estoy enamorado, ¿pero seguirá o resultará?’, todas esas dudas lo bloquean”, aseguró Szabo.

“Traigan un ventilador”

Esta situación puso en aprietos a José Antonio y cambiaron el tema rápidamente: “José, ¿estás bien? (...) Preguntemos por el trabajo mejor”, sugirió su compañera de trabajo.

“Quedó colorado este hombre, traigan un ventilador, por favor. Me va a odiar”, afirmó la tarotista al ver la reacción del comunicador.

“¿Seguro no me vas a odiar? Después, fuera de cámara me das una cachetada”, lanzó en tono de broma.

Posteriormente, Katy Szabo siguió hablando sobre los vínculos de Neme: “No significa que no esté enamorado, pero es tan perfeccionista, en ese sentido de repente se cohíbe, y dice ‘mejor no doy este paso’”.

“Tú lo ayudaste a salir de una situación donde estuvo muy mal (…) por eso te decía, en el fondo estás ahí, pero el amor está, el amor existe”, cerró.