Los actores de ‘Titanic’ fueron drogados en el rodaje (y el culpable nunca fue atrapado)

A 25 años de su estreno, Titanic no solo sigue siendo una de las producciones más taquilleras en la historia del cine y clavada en el corazón de los espectadores, también continúa dando de qué hablar.

No obstante, no solo es el debate de si Jack cabía o no en la tabla en la que se salvó su amada Rose lo que desata conversaciones, sino también las anécdotas que transcurrieron detrás de cámaras.

Mucho se ha comentado si el director James Cameron era una pesadilla en el set o Leo DiCaprio tenía mala actitud, pero hay un enigmático episodio del que poco se habla y es difícil de olvidar.

Se trata de la ocasión en que los actores y el equipo del largometraje fueron repentinamente drogados con fenciclidina o PCP, una droga con efectos alucinógenos que obligó a parar el rodaje.

Kate Winslet y Leonardo DiCaprio en 'Titanic' | IMDB

La vez que los actores de Titanic fueron drogados en el set

El insólito suceso se dio durante las grabaciones en Nueva Escocia, Canadá, luego de que el staff del proyecto hiciera una merecida pausa para la cena: una deliciosa sopa de mariscos.

Jake Clarke, miembro del equipo, todavía recuerda como si fuera ayer cómo el caos se apoderó de la filmación la medianoche del 9 de agosto de 1996, después de que la mayoría probara esa comida.

“Teníamos una habitación para los maquinistas y los electricistas, y uno de los muchachos comenzó a hablar muy hiperactivo”, recordó en entrevista a Vulture a 26 años de lo sucedido.

“Es un tipo grande y dijo: ‘¿Se sienten bien? Porque yo no. Siento que estoy bajo la influencia de algo, y créanme, lo sabría”, contó el hombre que no probó la sopa.

Sin embargo, justo mientras su compañero comunicaba su malestar, algo más llamó su atención: “Vimos a James Cameron corriendo hacia la puerta y este extra corriendo detrás de él”, narró.

James Cameron en el rodaje de 'Titanic' | IMDB

“Él dijo: ‘¡Hay algo dentro de mí! ¡Sáquenlo!”, rememoró sobre el momento en el que ni

ni Kate Winslet estaban presentes pues no tenían escenas que grabar ese día.

El cineasta sospechaba que se trataba de la “marea roja”, una toxina natural que hace arriesgado comer mariscos, pero la verdad era que alguien había contaminado la sopa y no lo sabían.

En medio de la confusión, un asistente de dirección tomó las riendas y dividió a todos en dos grupos: “equipo bueno” y “equipo malo”, para separar a los que estaban intoxicados del resto.

Tan solo en una hora, el grupo intoxicado había crecido; además del director Cameron, el conjunto “malo” incluía también al actor Bill Paxton, quien dio vida al cazador de tesoros, Brock Lovett.

Bill Paxton en el rodaje de 'Titanic' | IMDB

Mientras el personal sobrio intentaba mantener la calma, un grupo entre 50 y 80 personas con síntomas fueron trasladadas al Hospital General de Dartmouth para ser auxiliadas.

Algunos parecían que enloquecían, otros la pasaban de maravilla. “Bill estaba sentado a mi lado en el pasillo del hospital y estaba disfrutaba del alboroto”, recordó el decorador Claude Roussel.

“Mientras tanto, los técnicos iban por el pasillo haciendo caballitos en sillas de ruedas”, agregó a la revista antes mencionada sobre lo ocurrido en las locaciones en la ciudad de Halifax.

Así como Cameron, el personal médico inicialmente pensó que era una intoxicación alimentaria y los trataron para esto, aunque una investigación daría a conocer la verdad después.

Alrededor de las cuatro de la mañana, Clarke recuerda que vio entrar a Cameron y Paxton con sus ojos “rojos como una remolacha”, pero sin aparentes preocupaciones por lo sucedido.

James Cameron y Leonardo DiCaprio en el rodaje de 'Titanic' | IMDB

Afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar. Al día siguiente, retomaron las grabaciones de las escenas que faltaban para zarpar hacia Rosarito, México, en donde sí estarían Kate y Leo.

El 27 de agosto, el Departamento de Salud de Nueva Escocia informó a la producción que la sopa había sido adulterada con fenciclidina y delegaron la investigación a la Policía de Halifax.

Las indagaciones policiales se extendieron durante dos años y medio, pero no se obtuvieron respuestas. El caso se cerró en febrero de 1999. Los responsables nunca fueron atrapados.

A 25 años del estreno de Titanic, todavía nadie sabe quién ni por qué, pero las teorías persisten. ¿Sería que se trataba de la venganza, una broma o un accidente de un miembro del equipo?

Kate Winslet, Leonardo DiCaprio y James Cameron en el rodaje de 'Titanic' | IMDB

Todo es incierto, aunque el CEO del servicio de catering responsable de esa sopa de langosta negó en su momento que hubiera sido alguno de sus trabajadores.

“Fue la multitud de Hollywood la que trajo los psicodélicos”, afirmó a EW en 1996. “No creo que se haya hecho a propósito para lastimar a alguien. Se hizo como una cosa de fiesta que se les fue de las manos”.