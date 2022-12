Madonna sorprende en sexy lencería en Navidad con sus hijos y usuarios se incomodan

La cantante Madonna no para de generar controversia pese a tener 64 años. Este año estuvo marcado por el cambio radical de look, que incluso la dejó irreconocible por las múltiples cirugías a las que se sometió para aferrarse a la juventud. A esto se le sumó el estilo gótico y las cejas decoloradas.

A inicio del 2022 se puso en boca de todos cuando usó su plataforma de Instagram para mostrar el gran morado que tenía en su pierna izquierda. “¡La vida me ha apaleado! ¿Creéis que me importa lo más mínimo? Solo al Diablo le importa”, escribió junto a la imagen.

Luego fue acusada de apología ala violencia de género tras posar nuevamente para la popular red social al lado del fotógrafo Steven Klein, quien la apuntaba con un cuchillo al cuello. Esto no fue bien visto por sus seguidores, pese al gran cariño que le tienen. Ellos ya están preocupados por la conductas de la cantante de I like virgen.

La artista actualmente está enfocada en su vida familiar al lado de sus seis hijos: Lourdes León (26), Rocco Ritchie (22), David Banda (17) y Mercy (16), y las gemelas Estere y Stella (10), los cuatro últimos los adoptó en diferentes fechas en Malaui, África.

Este jueves 29 de diciembre, Madonna llegó con sus hijos a sus tierras ancestrales para recibir el 2023 en África. A través de sus historias en Instagram anunció: “Bienvenido al corazón cálido de África”. Sin embargo, antes de partir al país de sus hijos, desató la polémica en internet.

A inicios de semana, cuando aún todos los artistas compartías sus mejores imágenes con sus familias durante Nochebuena y Navidad, la controversial hizo lo propio, que pasó los límites de muchos: Posó en una sexy lencería al lado sus cuatro hijos menores, lo que ocasionó el repudio de los internautas, como era de esperarse.

“Extraño a mi Madonna original”, “Quién eres, qué has hecho con Madonna”, “¿Alguien más sintió miedo por sus ojos?”, “Esto puede ser una de las cosas más espeluznante que he visto nunca”, “Has cambiado tu alma por la eterna juventud. Esa es la vibra que me da este video”, “¿Quién es esta persona’, no es Madonna”, “Lo que sea que se apoderó de Madonna es lo mismo que adoran en Bohemian grove”, comentaron indignados los usuarios.