Marcianeke y su tierna confesión de amor a Ignacia Michelson: “Ella me apaña en mis locuras, era”

Marcianeke e Ignacia Michelson hace ya varios meses que se encuentran en una relación amorosa, un vínculo moderno y en ocasiones bastante cursi. Sin embargo, aún no son nada formal.

En el último capítulo del programa de TVN, “Urbanos”, el intérprete nacional se refirió a sus sentimientos hacia la influencer, con quien en más de una ocasión apareció en las diferentes premiaciones nacionales.

“Somos mejores amigos”, aclaró de entrada la exchica reality en el espacio, a lo que el cantante aseguró que “eran los mejores de los mejores”, haciendo un especial énfasis en la última palabra.

Posteriormente, afirmó que su relación “no es pololeo, pero me está gustando la mina. La apaño en sus locuras, ella me apaña en mis locuras, era”, sostuvo.

“Del 1 al 10.... ¿Cuánto te gusta?”, interrogó María Luisa Godoy. “Un 9... pero estamos recién empezando”, reconoció entre risas.

Cabe recordar que en varias ocasiones ellos han dicho que su relación es informal y que simplemente disfrutan la compañía del otro.

Acá te dejamos el videoclip de la canción “Ella Me Llama”, en donde la pareja se muestra un poco más cercana.