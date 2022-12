Naya Fácil advierte a alcaldesa de Caldera por próxima audiencia: “Voy a ir a mostrar lo que el señor Jesús me dio”

Naya Fácil lo pasa mal, pero no tanto. De su orden de detención por no presentarse a una audiencia en Caldera, ha hecho de lágrimas, pero también de bromas en su Instagram. De hecho, advirtió a la alcaldesa de la comuna, Brunilda González.

Todo esto partió en el 2019, cuando Naya entró a una iglesia de la ciudad, y mostró su trasero y pechos. Esto escandalizó a la autoridad, que interpuso una demanda en contra de la influencer. Fácil no se presentó a una audiencia en la ciudad nortina, lo que terminó con la orden de arresto.

Ahora en sus stories, le mandó un par de mensajes bastante potentes a la alcaldesa. “Loco, yo me hago responsables, pero no quiero viajar, entiende vieja tonta, no tengo plata para eso, me hago cargo vía zoom y feliz, pero vía zoom”.

Pero no sólo eso, porque advirtió que a la próxima audiencia “voy a ir con el tremendo escote, ahí si que le va a molestar a la Brunilda, y que no me deje pasar, eso sería el colmo de los colmos”.

“Voy a ir a mostrar lo que el señor Jesús me dio”, puntualizó.