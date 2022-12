“No me hicieron la vida fácil”: Argandoña reveló que conocidas actrices fueron ‘mala onda’ con ella cuando hizo La Quintrala

En el último capítulo de Tal Cual, de TV+, la panelista invitada fue Francisca Merino, quien en un minuto de la conversación recordó sus años como actriz en Canal 13, cuando era la heroína de las teleseries. En especial cuando protagonizó Adrenalina, la recordada producción que la lanzó a la fama.

“Yo hice las primeras teleseries con rating”, comenzó diciendo Pancha Merino y le dijo a Raquel Argandoña “no como tú”, cuando se trabajaba con cuadernillo agregó José Miguel Viñuela.

Pero luego, el grupo de Tal Cual empezaron a pelar a los actores, ya que Francisca dijo que, a pesar de que anduvo pololeando con Luciano Cruz Coke, “sinceramente no me gustan los actores, hablan mucho de sí mismos, pa’ eso estoy yo”.

Luego la exAdrenalina comentó que le hubiese gustado trabajar con Álvaro Rudolphy, aunque no volvería a trabajar en teleseries, porque según ella “se trabaja mucho y pagan poco”. Fue el momento en que Pancha le consulto a Raquel si volveria a trabajar en una producción dramática.

“Me hubiese gustado trabajar en una teleserie, de mala, porque yo hice una miniserie, que fue La Quintrala (...) trabajé con Vicente Sabatini”, comentó La Raca.

Luego la misma Pancha Merino le preguntó a Raquel: “Pero oye, ¿con la Quintrala, los actores, fueron buena onda contigo?”, a lo que Argandoña fue bastante sincera al responder: “Las mujeres no mucho al princicio, no todas, la maría izquierdo bien, pero había dos que querían ser protagonistas, y esas no me hicieron la vida fácil, despues estuvieron mansitas no más. No sé por qué, porque yo estaba de pasada”, aseguró.