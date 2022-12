Pancha Merino reveló juvenil pololeo con guionista de distinta orientación sexual

La actriz Francisca Merino, reveló en el programa “Tal Cual” de TV+ un antiguo pololeo que tuvo con el guionista Pablo Illanes, quien fue el libretista de la exitosa teleserie “Adrenalina”, donde ella interpretó el popular personaje Cathy Winter, una estudiante de cuarto medio que llega de Osorno a estudiar a la capital, al colegio Warrington.

Producto del éxito de la teleserie, Merino fue invitada en ese tiempo al programa “Viva el lunes” junto al joven tenista Marcelo Ríos, con quien le pidieron que “coqueteara”.

“Qué verguenza, no soporto ver ese capítulo”, comentó la panelista, asegurando que “nunca pasó nada con el Chino”.

Fue ahí, que el animador José Miguel Viñuela le preguntó cómo lo encontraba, si le gustaba físicamente. Momento que Francisca confesó que “no sé”, puesto que en esa época “yo estaba enamorada de otra persona y yo tengo ojos solo para un solo hombre”.

Ahí, Raquel Argandoña quiso saber quién era el galán, a lo que Merino sorprendió con su respuesta.

“Es esa época estaba enamorada de Pablo Illanes. Me gustaba el guionista”, confesó, recordando su amorío de juventud.

“Pololié con él, pero terminó conmigo”

“Sí, pero ahí...”, le dijo Argandoña, como queriendo decir que Illanes era de otra orientación sexual.

“Pero eso fue después. Después tomó otro rumbo la situación. Pololié con él, pero terminó conmigo”.

“Claro, es que eras muy niñita, no te diste cuenta”, le respondió Raquel, pero Merino le dijo que si sabía.

“Me dijeron pero pensé que lo podía cambiar...Después uno aprende con los años”, señaló resignada.

Posteriormente, Merino reveló el gusto que tuvo por otro actor, de quien agradeció nunca haber trabajado junto, porque sino, se hubiese enamorado también, al igual como estaba del destacado libretista de teleseries.

“Nunca he actuado con él, pero uno de los actores que me encantan, y menos mal que no actué con él, pero yo creo que me hubiera gustado es Álvaro Rudolphy. Aparte de buen actor, estupendo”, lo piropeó.