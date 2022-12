Panelistas de “Sígueme y te sigo” reciben singular mensaje en vivo de televidente

Al parecer, aún hay nostálgicos de “Me Late”. Así quedó en evidencia en el capítulo de este miércoles del programa “Sígueme y te sigo” de TV+, luego de un singular mensaje que les llegó a los panelistas.

Es necesario recordar que el espacio conducido por Daniel Fuenzalida fue cesado abruptamente de transmisiones hace unos meses y, en su reemplazo, llegó el actual proyecto televisivo liderado por Francisco Kaminski en el mismo horario de la tarde.

Lo que quedó claro es que los televidentes todavía piden el regreso de “Me Late”, de acuerdo a un mensaje que les llegó en directo a los panelistas de “Sígueme y te sigo”.

Experimento social

El hecho sucedió cuando los rostros del programa estaban leyendo los mensajes- tanto positivos como negativos- que los televidentes le envían en el espacio “Experimento social”.

“‘Que vuelva Me Late’, mira la gente”, leyó en voz alta Francisco Kaminski mientras sus compañeras se referían a otros temas. “No es resorte nuestro. Me gustaría contestarle a la gente en los comentarios así como no es resorte nuestro”, indicó el conductor.

Luego, Andrés Baile señaló: “qué culpa tenemos nosotros…”.

Por su parte, Mauricio Israel intervino con otro mensaje enviado. “‘De todas maneras es mejor este programa que Me Late’, ponen aquí”, advirtió.

“Hay gente que piensa lo contrario, Mauricio”, replicó Andrés.

El aludido contentó que, tal como Kaminski había leído un mensaje, él también lo había hecho, cerrando de esta forma el tema del programa “Me Late”.