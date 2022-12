“Perdón a los niños”: Marcianeke confesó que quiere tener un particular y candente emprendimiento

Marcianeke estuvo como invitado en el último capítulo de “Urbanos”, en donde se sinceró sobre su estilo de vida y sus planes a futuro.

En una conversación con María Luisa Godoy, el cantante urbano reconoció que al inició de su carrera derrochó mucho dinero e incluso adquirió tres vehículos de alta gama.

Sin embargo, está un poco arrepentido de estas decisiones, y ahora “estoy tratando de hacer buenas inversiones. Lo primero que haré es vender los tres autos y comprarme uno cero kilómetro, porque los otros eran usados”.

Futuras inversiones

Aunque, a pesar de querer invertir en una casa y en un nuevo vehículo, Matías Muñoz quiere tener su propia empresa... pero no una cualquiera, sino que tiene en mente algo bastante particular.

“Quiero tener mi propia empresa. ¿Sabes qué me gusta…? Perdón a los niños, primero que nada, pero van a crecer. Me gustaría ser dueño de un ‘putero’”, lanzó el cantante y generó las risas de los presentes.

“Primero pensé en una barbería y contratar a amigos barberos, pero no sé…”, agregó Matías.

En la misma línea, Godoy hizo hincapié en su idea inicial y le comentó que si él quería tener “un cabaret o un night club”.

“Sí, un night club. Yo soy exigente, no una cosa ordinaria”, aseguró y que en este lugar “no se puede grabar, no está permitido usar celulares. La gente puede conocerte, pero no puede grabar. Lo quiero como negocio, porque últimamente a todos les está gustando pasarlo bien”, concluyó sobre su futuro proyecto.