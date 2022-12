Remigio Remedy se asocia con su hijo Lorenzo, director de cine, en productora audiovisual

Remigio Remedy fue el invitado de este miércoles al programa “Más Vivi que Nunca”, de Canal TV+, momento en que habló de su vida personal, sus proyectos profesionales y el trabajo que realiza con uno de sus hijos.

“¿Cómo es esto de que tu hijo te está dirigiendo?”, consultó Vivi Kreutzberger en e instante en que mostraban en pantalla una fotografía de los dos.

“Él es realizador cinematográfico”, respondió Remigio, agregando que “la especialidad de Lorenzo son los guiones, desde chico le gustó la escritura”.

“Yo siempre lo llevaba al cine y siempre digo que estudió eso porque yo le dije. Un día me dijo que quería ser actor, pero le dije que no. ‘Mínimo director, y de cine’, le dije. Me estaba asegurando. Era talla, pero lo tomó en serio”, explicó con humor.

Es más, en el programa Remigio contó que él y su hijo se asociaron en una productora audiovisual que entrará en funciones oficialmente el próximo año.

“Remedy Producciones, porque etimológicamente el apellido también es como de remedio, pero no de medicamentos, sino de solución”, explicitó.

El actor agregó que “dentro de los proyectos que estamos manejando, está hacer un programa que tiene que ver con gente de nuestra edad, con un estilo de vida, salud y actividad física”.

“Hicimos un cortometraje. Yo trabajé y lo produjimos a medias”, relató además Remedy.

“Al principio estaba con Otilio Castro, un tremendo actor chileno, y mi hijo nos dirigía. Me sorprendió lo atinado que era”, confesó.

En su opinión, “un director tiene que decir algo que al actor lo transforme, no que lo tranque. El buen director encuentra las palabras exactas para obtener lo que quiere”.

A su juicio, “el actor en escena siempre está desnudo, vulnerable absolutamente, y cualquier cosa lo convierte en una almeja a la que le echas limón”.

El intérprete se mostró sorprendido con el talento de su retoño. “Lorenzo tuvo las palabras adecuadas. Todavía no está listo el material, porque pasa por varios procesos. Se llama La barata, y tiene su propio circuito de nicho, porque estará en pequeños festivales internacionales”.

Para finalizar, adelantó que el estilo es “new western, como la onda de Quentin Tarantino, pero se viene en 2023″.