Rihanna, Lana del Rey y los grandes regresos que se esperan en 2023

El 2022 marcó una nueva pauta musical con el regreso a los escenarios de famosos cantantes y los distintos discos nuevos, tras la pausa que había impuesto el COVID-19 durante el 2020 y 2021, y ahora se espera un 2023 cargado de mucha más música y nuevos regresos.

Este nuevo año tocará armar un calendario para los nuevos discos y recitales que podremos presenciar de talla nacional e internacional, pero lo más novedoso será los famosos que decidieron regresar a la palestra musical.

Ellos son los más esperados del 2023

Rihanna

Sin duda la más esperada de todas será Rihanna, quien volverá por todo lo alto el próximo 12 de febrero para protagonizar el descanso de la Super Bowl, a pesar de que se había negado por años por motivos raciales.

Su presentación llega con la esperanza de volver a disfrutar un nuevo disco tras seis años sin ofrecernos sacar nada nuevo.

Olivia Rodrigo

La estadounidense lanzará su nuevo disco en 2023 luego de regalar su disco debut, SOUR, en 2021, el cual ha sido uno de los más escuchados en Spotify.

La emoción y vulnerabilidad sobre el duelo por una ruptura amorosa conquistaron a miles de fans, quienes esperan volver a disfrutar material de la joven cantante.

Lana del Rey

Otro de los regresos más aclamados y esperados es el de Lana del Rey y al parecer todo está listo para que dé a conocer su octavo álbum el próximo 10 de marzo.

El mismo será titulado Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd, título que comparte con el single principal del proyecto, lanzado el pasado 7 de diciembre.

Este será su nuevo material luego de que en 2021 lanzara Chemtrails Over The Country Club y Blue Banisters.

Aitana

Aunque la española contó con un 2022 bastante agitado y fue el pasado 20 de diciembre cuando cerró una era musical llena de éxitos con el final del 11 Razones Más Tour en el Wizink Center de Madrid, el 2023 regresa con mucha más música y nuevo disco.

Sam Smith

La tradición del cantante de sacar disco cada tres años se volverá a cumplir el próximo 27 de enero. Y desde ya se han podido escuchar algunos adelantos como Love Me More y Unholy (feat. Kim Petras), una canción que se ha convertido en todo un éxito a nivel mundial y que se convirtió en la primera unión de una cantante trans y un artista no binarie en ocupar el primer puesto del Top 50 Global de Spotify.