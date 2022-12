Valentina Roth reveló el cambio físico que se realizará tras nacimiento de Antonia

La bailarina Valentina Roth dio a conocer el cambio físico que se realizará post parto, con el de fin sentirse más cómoda con su cuerpo. Así lo señaló en las historias de su cuenta de Instagram, donde contó que en esta oportunidad no pretende colocarse nada, sino que todo lo contrario: sacarse pechugas.

“Ya, del embarazo lo único que sé y tengo bien claro es que no quiero pechugas grandes”, comenzó diciendo, debido al tamaño en que se encuentran actualmente, debido a su embarazo.

“Es que molestan. Me molestan pa todos lados, me aprieta todo el rato, es como aaaah, no. Aparte a mí no me gustan mucho las pechugas muy grandes, no sé, a mí, a mí me incomodan, me incomoda para hacer ejercicio, para dormir, para todo…”.

Debido a esto, contó que tras el nacimiento de su primer hijo se pondrá en manos de un cirujano para que aplique bisturí y modele su figura.

“Bueno, así que cuando me opere van a ser chiquititas o como tenía antes, pero levantadas, porque me dio el pliegue de acá”, señalo.

Aunque, reconoció que aún era muy luego para estar preocupándose de “huea...”.

“Tampoco un perfil ultra alto que se ven como dos pelotas tiesas horribles, normal. Pero no sé, de la we… que me estoy preocupando si falta caleta”.

“Me gusta Antonia”

Fue en Navidad, que Valentina y su novio Miguel de la Fuente dieron la sorpresa al revelar con una entretenida dinámica el sexo de su bebé, dando a conocer que serán padres de una niñita.

Tras ello, la ex Calle 7 interactuó con sus seguidores en Instagram a través de una caja de preguntas acerca de su embarazo y contó el nombre favorito para su futura hijita.

El hecho se suscitó cuando un cibernauta le preguntó el motivo de que sólo quería un primer nombre para su niña. “Encuentro que es inservible, la verdad, el segundo nombre… A mí no me dicen ‘Valentina Alejandra’, nunca uso mi segundo nombre, solo por eso”, explicó.

No obstante, dejó en claro que su hija sí tendría segundo nombre por preferencia de su pareja, a lo que ella accedió.

En cuanto al posible nombre con que se bautizará a la bebé, Vale indicó que “me dijeron mucho Amanda Antonia, pero me gusta Antonia primero”.