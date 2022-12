3 perfumes súper económicos de invierno para mujer

No necesariamente para poder oler espectacular se tiene que realizar una fuerte inversión económica, por eso, es importante que puedas conocer las distintas alternativas olfativas que te garanticen buena calidad, duración de aroma y por supuesto, accesibilidad económica.

Si estás buscando a última hora un perfume económico que quieras lucir o regalar en las fiestas de fin de año, acá te recomendamos tres ideales para todo tipo de ocasión y todo tipo de mujeres.

Bohemian Oud - Zara

Este perfume lanzado en el 2022, cuenta con un olor bastante rico y particular con un gran parecida a la línea Réplica de Maison Margiela By The Fireplace, debido a las sensaciones olfativas ahumadas, maderosa y de cuero, que te hace sentir que estás sentado frente a una chimenea o te encuentras al aire libre alado de una fogata. Bohemian Oud de Zara es una fragancia de la familia olfativa para Mujeres.

Cherry Smoothie - Zara

Las estadísticas de ventas de la casa español indican que el Cherry Smoothie fue uno de sus perfumes más vendido en todo el 2022, gracias a su mezcla de gran calidad y por supuesto, costos bajos. Los especialistas la asemejan su olor al Lost Cherry de Tom Ford, al tener el mismo estilo de cereza almendrada con un poco de licor dulce y envolvente.

Las Notas de Salida son cereza, almendra y ciruela; las Notas de Corazón son bálsamo del Perú, heliotropo y flor del espino; las Notas de Fondo son vainilla y haba tonka.

Velvet Rose - Lattafa

Se destaca por contar con una fragancia a rosa roja, carnosa y dulce, sobre un fondo ambarado. También viene acompañada con sensaciones de miel y resina que le da un toque distinto y la hacen muy parecida a Rose Flash, de Tauer Ville. Esta agua de perfume es bastante potente y es capaz de mantenerse impregnada en el cuerpo hasta nueve horas.

Las Notas de Salida son rosa y pachulí; las Notas de Corazón son almizcle y ládano; las Notas de Fondo son almizcle y ámbar.