“Acapulco Shore”: Manelyk González habló sobre la boda cancelada de Karime Pindter

Durante las primeras siete temporadas de “Acapulco Shore”, Manelyk González y Karime Pindter tuvieron una gran conexión; incluso, llegaron a considerarse mejores amigas, por lo que ahora que “La Matrioshka” decidió cancelar su boda, su excompañera dio su opinión.

¿Qué dijo “Mane” sobre Karime?

En un encuentro con la prensa, Manelyk dijo no tener ningún problema con Karime, sino que simplemente ya no tiene relación con ella, pues decidió seguir adelante.

“Yo no estoy peleada con ella, ni con nadie. Simplemente aprendí a depurar personas que en este momento no quiero en mi vida y esas personas me dieron mucho, pero ahorita no me sirven, porque están en otro mood”, dijo la influencer.

Cuando fue cuestionada sobre la boda de Pindter, “Mane” se mostró asombrada y le envió sus mejores deseos.

“No tenía idea (de que se canceló su boda), ya le llegará así como a todas, ya le llegará”, agregó.

Sobre su paso por el reality show de MTV, la famosa se mostró agradecida por todo lo que vivió.

“Jamás en mi vida (me arrepentiría), ‘Acapulco Shore’ fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque gracias a eso me di a conocer”, dijo.

¿Por qué Karime canceló su boda?

En medio de la promoción del final de la más reciente temporada de “Acapulco Shore”, Karime se tomó el tiempo para compartir que ya no se casará.

“Como dicen en Colombia... bailó. Pues me cortó horrible en la temporada, vienen más cosas para mi vida. Yo ahorita no quiero saber más de él”, expresó la influencer.

Karime se mostró tranquila, y reveló que sus planes de boda ya no irán para adelante. “No, pues yo también pensaba que me iba a casar”, agregó.

Además, reveló que planea seguir enfocada en su carrera.

“Yo me porté mal, él también se portó mal y ahorita pues él tenía otros intereses, me lleva 10 años. Yo ahorita quiero triunfar, quiero trabajar, quiero seguir haciendo cosas”, agregó.