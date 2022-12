“Buenos días a todos” tiene una nueva animadora veraniega: Yamila Reyna se suma al equipo del matinal

A minutos del término de la última edición de “Buenos Días a Todos” cerraron de una manera muy especial. Después de una presentación y vacile con Noche de Brujas, Gino Costa dedicó unos momentos para entregar una noticia a la audiencia del matinal.

El periodista señaló que Yamila Reyna fue inicialmente invitada para ser la animadora hasta el 30 de diciembre, sin embargo, esta situación cambió. “¡Yamila sigue con nosotros y es la animadora oficial del matinal de Chile por todo el verano!”, anunció Costa.

“No quiero hablar mucho porque soy muy emocional, no quiero llorar, me da plancha”, comentó Yamila, “pero estoy sumamente agradecida de TVN por darme esta oportunidad de sentirme una chilena más. Llevo 21 años en este país, y que hoy me den la oportunidad de estar en el matinal de todos los chilenos, al lado del pedazo de equipo”, continuó.

“Me han hecho sentir cómoda, me han ayudado a crecer, es como estar en una universidad profundamente talentosa, y sin vos Gino, no hubiese logrado llevar estas dos semanas adelante. Como dicen, la magia ocurre por sinergía, y esto ocurrió en el matinal de todo”, agregó la nueva animadora del matinal, quien estará todo enero y febrero en el “Buenos días”.