Los mejores looks de JLo este 2022 con los que dio clases de elegancia y estilo a los 50 años

Nadie puede dudar que JLo es una de las máximas exponentes de la elegancia femenina y el buen vestir a los 50 años, algo que reiteró con estos looks durante el 2022.

Es un año que ella sin duda recordará con especial cariño, puesto que unió sus vidas para siempre con Ben Affleck, dándo el “sí quiero” tras 17 años de haber iniciado su romance a inicio de los 2000.

Los mejores looks de JLo en 2022

Total leather

La famosa inició el año por todo lo alto llevando un sexy top que dejó al descubierto su abdomen y parte de su escote, acompañado por una chaqueta oversize de cuero que fue un acierto total para darle un vibra juvenil y moderna al look.

Monocromáticos

Más adelante, la cantante deleitó con un vestido monocolor en blanco con el que derrochó sofisticación gracias a su corte y estilo clásico. Eso sí, el largo mini fue muy favorecedor para lucir alargada y en tendencia.

Sexy en botas altas

Y si no queremos mostrar demasiado, JLo también tiene looks para mujeres de 50 años este 2022 muy memorables. Por ejemplo, podemos combinar un vestido corto rojo con botas altas y, sin demasiada piel, se verá sensual.

Noche de fiesta

Pero si eso no es un problema, la intérprete de On the floor también tiene la clave para presumir un escote de infarto, pero sin ser vulgar. Así lo probó en los MTV Awards, llevando un sexy vestido negro de falda larga.

Traje sastre

Los trajes para mujeres y los buenos blazers tampoco faltaron en su clóset pues sabe que son un aliado fenomenal para derrochar clase sin demasiado esfuerzo. Un detalle que no podemos dejar pasar por alto es el cinturón para marcar la figura.