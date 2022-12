Qué es la crianza compartida y por qué Kim Kardashian se niega a hacerla con Kanye West

La socialité Kim Kardashian reveló que ha sido muy complicado para ella llevar la crianza compartida de sus cuatro hijos con su exesposo el rapero Kanye West, pues él es una persona difícil de tratar.

Fue durante el podcast de la rapera Angie Martínez, el cual es producido por “CNN”, que la famosa habló por primera vez de la relación que tiene con el cantante.

¿Qué dijo Kim Kardashian?

Recordemos que la expareja tuvo cuatro hijos, North, Saint, Chicago y Psalm, todos son menores de edad en este momento, por lo que ambos deben tomar decisiones juntos.

“Tuve el mejor padre, tuve los mejores recuerdos y la mejor experiencia y eso es todo lo que quiero para mis hijos... Eso es lo que quisiera para ellos”, dijo la socialité.

Además, Kim aseguró que ella intenta que los pequeños estén alejados de lo que se dice en los medios. “No estén al tanto del comportamiento reciente de West, y para ello limita su acceso a la televisión, las redes sociales y habla con sus profesores”, agregó.

La famosa también contó por qué no había querido hablar antes sobre el estado de su relación, ahora que están separados y tienen que compartir la custodia de sus hijo.

“Si no saben las cosas que se dicen, ¿por qué les traería esa energía? Esa es una mi&rda real, pesada y de adultos con la que no están preparados para lidiar... Cuando lo estén, tendremos esas conversaciones. Un día, mis hijos me agradecerán por no sentarme aquí y criticar a su padre. Y podría”, dijo Kim.

Finalmente se supo la noticia que estuvimos especulando todo el año pasado y hasta ahora, es oficila el divorcio de Kim Kardashian y Kanye West.

Para calmar las ganas de chisme les voy a contar que implica la disolución de un matrimonio tan importante. pic.twitter.com/GVzNurrtV6 — Janni (@_tiranosauria_) February 19, 2021

