Soltar para avanzar: Carmen Villalobos dejó las mejores lecciones para sobrellevar una ruptura

Una ruptura amorosa siempre va a doler en lo más profundo pero Carmen Villalobos ha dado grandes lecciones de lo que significa dejar ir a quien no quiere quedarse.

Dejar ir no es fácil porque a veces nos aferramos a creer que las cosas cambiarán sin embargo, esperar a que suceda es más doloroso. La única forma de atraer el amor que realmente mereces es cerrando ciclos.

Este sin duda fue un año muy complicado para la actriz colombiana pues hizo oficial su ruptura con Sebastián Caicedo, luego de 13 años de relación. Ambos fueron una de las parejas más sólidas del espectáculo por lo que su divorcio tomó a los fans por sorpresa.

“Tomamos la decisión de separarnos después de 13 años de relación, y después de hablarlo y meditarlo muchísimo entendimos que es momento de tomar caminos diferentes”, dijo Villalobos en un video.

Aquí algunas de las lecciones que nos dejó este año:

Una ruptura no es un fracaso

Las mujeres siempre hemos vivido -por culpa de la presión social- con la idea de que una separación o divorcio es igual a un fracaso pero no es así. El hecho de soltar a una persona con la que has vivido tantas cosas pero que ya no es buena para ti es un proceso duro pero necesario para liberarte de la carga.

Culparte por lo que no pudo ser sólo te estancará y no te dejará avanzar.

No eres responsable de las emociones del otro

Cuando sucede una ruptura es común escuchar que seguramente uno de los dos ya no era feliz. Esto sólo genera culpas porque te hace pensar una y otra vez si la hizo mal las cosas fuiste tú. La realidad que nos ha mostrado Carmen es que no puedes cambiar cómo se siente alguien.

Puedes influir en sus emociones, para bien o para mal, pero en última instancia, ellos deciden sus emociones y su comportamiento. Una relación es de dos y ambos deben trabajar en su responsabilidad afectiva para que las cosas funcionen sin embargo no se puede obligar ni retener a quien no quiere quedarse.

Sanar toma tiempo

Lejos de dejarse caer por el dolor de la separación, Villalobos aprendió a tomar impulso para seguir avanzando y entre viajes y nuevos proyectos, comenzó a sanar su corazón.

Tómate el tiempo que necesites para reflexionar y entender lo que realmente quieres y mereces para que no repitas los mismos patrones y errores. Ve a tu propio ritmo, no al de los demás.

Cerrar ciclos para atraer lo bueno

“SÉ FELIZ AHORA. Cuando aprendes a disfrutar de las cosas simples de la vida , empiezas a valorar cada minuto de ella!”. “Definitivamente la felicidad es algo que no se puede ocultar Y así estoy en este momento de mi vida Plena y feliz”. “Vive al máximo. Siente, suspira, viaja, conoce, disfruta, baila, jamás pierdas el sentido del humor, ríe y ríe mucho, vive con alegría infinita y Nunca pierdas tu esencia”, son algunos de los mensajes que Carmen escribe en sus redes sociales.

Para la protagonista de Hasta que la plata nos separe, cerrar ciclos es abrirse a nuevas oportunidades y gracias a que siempre se muestra positiva y entregada a su trabajo es que ha tenido muchos proyectos nuevos.