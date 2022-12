5 looks de Michelle Obama con los que luce más guapa y joven que nunca a los 50 años, ¡copiálos!

Ahora que Michelle Obama no tiene que asumir su papel de Primera Dama de Estados Unidos, eso le ha dado más libertad para probar con looks modernos y chics a sus 50 años.

La famosa parece otra persona con esta versión más fresca, atrevida y natural, que no se pone frenos por su edad para vestirse de determinada manera, siendo una inspiración para mujeres en esta misma etapa vital.

Looks de Michelle Obama a los 50 años

Brillo

La estadounidense se ha atrevido a probar con una de las grandes tendencias de 2022, en especial ahora que nos acercamos al cierre del año y las fiestas: los brillantes. Los incorpora de manera fenomenal en un outfit formal junto con un traje sastre de colores pasteles, que destaca su piel morena.

Cuero y texturas atrevidas

Otros elementos que hemos podido ver en esta ‘nueva’ Michelle Obama es la incorporación del cuero y otras texturas sexis y divertidas a su ropa. También es mucho más atrevida a la hora de experimentar con su peinado: realizándose un chongo alto o dejando sus rizos al natural.

Colores vibrantes

Asimismo, la abogada y escritora nos recuerda que en las mujeres de 50 años o más el color es muy favorecedor. En vez de armar un clóset aburrido en puro negro, blanco o beige, hay que darle la oportunidad a la gama de rosados, morados, amarillos y más, especialmente si tenemos la piel bronceada.

Total white

Cuando quiere ser sobria y clásica, la esposa de Barack Obama apuesta por la elegancia de los monocromáticos en blanco, ya que tienden a hacernos lucir delgadas y estilizadas.

Casual chic

No obstante, si quiere verse informal pero no dejar de lucir chic, la activista apuesta por chaquetas en combinación de camisetas, generando una mezcla bastante equilibrada y moderna que no desentona.