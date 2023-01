“Acapulco Shore”: Cinco estrellas del reality que merecen más reconocimiento

En la actualidad, “Acapulco Shore” es considerado uno de los realities más populares entre el público, pues ha dado varias estrellas de las redes sociales.

A continuación, te mostramos quienes, además de Jacky Ramírez, Karime Pindter y Manelyk González también merecen reconocimiento.

Leslie Gallardo

Cabe resaltar que la influencer ya había participado en la quinta temporada, y recientemente regresó para generar más polémica, logrando llamar la atención del público.

Lo que más generó comentarios en su primera vez en el reality show fue que tenía tan sólo 18 años cuando fue seleccionada.

Ahora, con apenas 22 años, la originaria en León Guanajuato sigue ganando seguidores en redes sociales, donde suele consentirlos con este tipo de contenido.

Con casi 800 mil seguidores, Leslie se ha convertido en una de las favoritas de los fans.

Actualmente, está de lleno en su carrera en redes sociales, por lo que suele hacer campañas de publicidad con diversas marcas.

Fer Moreno

La modelo se ha convertido en una estrella de OnlyFans, pues ha ganado miles de suscriptores, generando un ingreso extra para ella.

Alba Zepeda

La influencer incursionó en la octava temporada del reality show, y rápidamente se convirtió en una de las estrellas favoritas, logrando alcanzar un buen número en redes sociales.

Elizabeth Varela

Tiene 26 años y nació en Puebla; por medio de redes sociales ha compartido que tiene una hermana gemela, algo que ha llamado la atención de sus seguidores.

“Eli” llegó a la televisión gracias al programa “Are You the One? El Match Perfecto”, por lo que tuvo que pausar sus estudios en la Universidad de las Américas, en su ciudad natal.

Luego de su debut, la joven regresó a los realities, ahora con “Resistiré 2″, donde, a pesar de mostrar grandes habilidades físicas, al final tuvo que salir por una fractura.