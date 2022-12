Fran García-Huidobro: “A este país no lo gobiernan los políticos, lo gobiernan los empresarios”

En el último capítulo de “Podemos Hablar” del año, diversos rostros de Chilevisión estuvieron de invitados para cerrar el ciclo de lo que fue 2022. Fran García-Huidobro, nuestra “Dama de Hierro”, estaba presente en la cita, y el momento de su ingreso derivó en una profunda reflexión política.

Jean Philippe le preguntó a Fran sobre su personaje del año y ella respondió que era Gabriel Boric, especialmente por un fenómeno que notó en la política actualmente. “Lo que pasa es que hoy día en Chile, el ámbito político social también raya la farándula, en todo ámbito y creo que se ha producido algo con este personaje en particular”, comenzó.

“Se dan situaciones que no se han dado con otro (presidente), de que si la polola es polola o no, que en verdad pololea con Giorgio Jackson; que no usa corbata, ¿a quién cresta le importa si ocupa corbata? Nadie se preocupa de los políticos que roba, sin embargo de los zapatos de Boric estamos muy preocupados”, afirmó.

Cretton le preguntó por qué se da este fenómeno, donde se presentó al mandatario como un Mesías junto a los niños, pero ahora sus índices de desaprobación están muy altos. García-Huidobro respondió que “lo que pasa es que uno cree en una persona, pero cuando esa persona anda en patota, es difícil creerle a la patota”.

“Yo creo que la política en Chile, insiste en retroceder, insiste en perpetuarse. La gente votó por una Constitución nueva, obviamente no le gustó el resultado”, continuó Francisca. El animador mencionó que se busca mantener un status quo, a lo que la jurado de “Yo Soy” concluyó que “si al final a este país no lo gobierna los políticos, los gobiernan los empresarios”.

