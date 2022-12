Gissella Gallardo acusó a doctor de mal diagnóstico y enviarla a casa por “fiebre”

“Estoy colapsada con tantos menajes de cariño y preocupación por mi estado de salud”, con esas palabras Gissella Gallardo agradeció las infinitas muestras de amor que recibió luego que sus seguidoras supieran que no se encontraba bien y tuvo que ir a la clínica por diversos dolores. Pero, también acusó la negligencia de un doctor que la mandó de vuelta para la casa, porque, supuestamente, sólo tenía “fiebre”, pero no era sólo eso explicó, en su Instagram.

“Ayer fui a la clínica por un fuerte dolor en la espalda baja y fiebre. Al llegar el doc de urgencias sólo me administró paracetamol, suero e ibuprofeno para bajar el dolor y la fiebre. Cómo saben tengo a mi padre grave y yo le pedí que me hiciera los exámenes vírales para descartar cualquier enfermedad q pudiese contagiarlo”, explicó.

Pero “al disminuir el dolor me mandaron para la casa”, a pesar que “siempre diciéndole al doc q me dolía mucho el lado derecho, pero me dijo q era un resfrío fuerte o algo así”.

Debido a esto, que el dolor hiciera caso omiso a su reclamo, su fiebre aumentaron a “casi a 40 y el dolor más aún”.

“Infección al riñón”

Ahí, explicó que a la mañana siguiente regresó a la clínica y, por suerte, “ahora sí me tocó una excelente doc y me hizo todos los exámenes para descartar apendicitis o alguna infección al riñón”.

Y adivinen. No era solo fiebre.

“El resultado arrojó que tengo una infección al riñón y para tratarme esto debía quedarme hospitalizada”.

Pero, como el amor de madre es más fuerte, ahora ella fue la porfiada y decidió irse a su casa, con todo los cuidados, para estar con su hijo en su día de cumpleaños.

“Está de cumpleaños mi osito y bajo los cuidados especiales y teniendo todas las preocupaciones decidí no quedarme para poder pasar este día con él. Si el dolor, la fiebre, o cualquier síntoma nuevo llega a aparecer no tengo otra opción q hospitalizarme. les pido todas las buenas energías para estar mejor y poder pasar mañana con mi papito su cumple y año nuevo. Gracias a todos por sus mensajes y buenas energías que siempre me entregan”, cerró la publicación.