Horóscopo: 5 signos del zodiaco que tendrán un golpe de suerte este 31 diciembre y 1 de enero

Solo horas nos separan del final de este año, del cierre de un ciclo y la apertura de otro. Sin embargo, los últimos días del 2022 no significa que aún las esperanzas se han perdido, ya que serán cinco los signos que tendrán un golpe de suerte tanto en las horas finales de este año, como las primeras del 2023. Las afortunadas serán las nacidas bajo los signos de Géminis, Cáncer, Libra, Capricornio y Acuario.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Las diferencias entre tú y tu pareja serán muy marcadas para celebrar estas fiestas de fin de año, sin embargo, lograrán un entendimiento tan natural y fluido como nunca lo han experimentado. Es una señal del valor que ambos le tienen a la relación y a ustedes mismos también.

Es una excelente forma de comenzar el año. Cada uno es feliz a su manera, no interfieren en el otro, pero aún así ambos se sienten complacidos y en paz por eso aunque quienes estén a su alrededor los cuestionen.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Aunque creas que fracasaste este año en el tema laboral, pues no será así para el próximo año, porque precisamente en estos días te toparás con alguien que conoce muy bien tu desempeño y te recomendará para que puedas iniciar en otra plaza, mucho más estable.

Tu reputación y entrega en cada uno de los trabajos que has hecho será tu carta de presentación. Así que al terminar las fiestas, prepara tu mejor currículum para que plasmes todas tus habilidades duras y blandas.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Conocerás a alguien bastante atractivo en cuanto a personalidad se refiere. Es el momento perfecto para que interactúes y profundices con esa persona para conocer si realmente pueden avanzar más allá. Hay que intentar antes de desistir.

Quizá no sea el hombre más hermoso del planeta, pero estarás consciente que tiene ese yo no sé qué, que te tendrá intrigada, así que no te quedes con la duda. Sus temas de conversación son profundos, es una persona con la que puedes filosofar. Son sapiosexuales.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Hay oportunidades que están presentes a tu alrededor, pero no has sabido detectarlas. Mantente atenta para que puedas pescar una e iniciar el 2023 con buen pie y que el efecto se replique el resto de los meses.

Lo cierto es que esta señal te abrirá los caminos de las buenas finanzas, las posibilidades del éxito en los negocios, pero para esto también será necesario que te enfoques en tus fortalezas y crear fervientemente de que podrás lograrlo. Si lo haces, el cierre de tu 2023 será la gloria.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

La vida te ha sonreído este año y lo cerrarás con abundancia y felicidad por tener la dicha de compartir con quienes más amas. El agradecimiento que sientes es enorme y así lo harás saber a quienes hicieron posible que este 2022 fuera tu gran año.

Estos dos días los atesorarás como uno de tus recuerdos más invaluables que tendrás en tu memoria, porque por fin saliste del túnel en el que estabas. Ya no hay espacio para el llanto de tristeza. Serán lágrimas de felicidad, esas que tenías años sin sentir.