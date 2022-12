Lo que debes evitar este 1 de enero si deseas un 2023 próspero

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Criticar, estar pendiente de lo que hacen o dejan de hacer otras personas te restará energía para que la enfoques en lo que realmente debe tener valor e importancia: tu presente y lo que deseas hacer en este año. Qué quieres construir y qué necesitas o a quiénes.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

El silencio ensordecedor. La falta de comunicación será tu gran enemigo a la hora de atraer la prosperidad. Tragarte las palabras y opiniones solo hará que las oportunidades pasen por encima de ti, que nadie te tome en cuenta porque no pueden saber qué deseas, qué sientes.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

La impaciencia. Si realmente deseas un 2023 con fortuna tendrás que cultivar la paciencia porque lo bueno siempre tarda en llegar, pero es precisamente para que se le dé el valor y reconocimiento que merece. Del apuro solo te quedará el cansancio y te saltarás los detalles importantes.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio.

Vivir en el pasado. Jamás avanzarás hacia la luz de la bonanza si estás clavada pensando lo que pasó, buscando respuestas que quizás ni siquiera existan, mientras que tu presente estará totalmente descuidado. Tienes que estar aquí creando para hoy o mañana.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Mantener tus manos ocupadas. Te quejas que no tienes las mismas posibilidades que otras personas que están cerca de ti, pero es que no te das cuenta que te niegas a soltar, a dejar tus manos libres, mientras estén así no podrás recibir nada de lo que el universo tiene para ti.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

La procrastinación. Estar frecuentemente aplazando tus responsabilidades solo hará que sigas arrastrando con ellas y perdiendo el valioso tiempo. Concéntrate en terminar, busca cuál es la fuente que alimenta tu pereza o distracción y córtala de raíz. Así serás más productiva.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Abarcar demasiado. Te acostumbraste a cumplir muchas funciones al mismo tiempo y ahora te cuesta delegar, pues este debe ser un reto a desafiar en el 2023 para que puedas ver cómo la buena suerte y la fortuna llegan a tu puerta. Tendrás más tiempo para encariñarte contigo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Gestionar mal el tiempo. En el 2022 te la pasaste en una sola carrera, siendo impuntual muchas veces y buscando excusas donde no las había. Pero ahora tienes que cambiar esto, ya que desde la organización verás cómo el día será mucho más productivo.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

La ingenuidad. Ciertamente, la inocencia tiene sus ventajas, pero en el mundo en el que vivimos, así como en el ámbito en el que te manejas es ingenua, es casi que un defecto del que el más atrevido se aprovecha. Cuida esto y no lo muestres con todos porque puede afectar tus finanzas.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

La falta de empatía. Ya eres bien conocida por no ponerte en los zapatos del otro y esto te ha restado oportunidades y tú ni cuenta te has dado. No se puede ser extremista: ni pensar demasiado en el otro por encima de ti, ni solo pensar en tus intereses.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Desistir a la primera. No todo llega con la facilidad que uno quisiera, es por esto que tirar la toalla tan rápido no te hará llegar tan lejos como quisieras, afectando la fortuna y la prosperidad. Ser constante, a pesar del oscuro panorama, te hará más resiliente.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Miedo. Este sentimiento es un cuchillo doble filo que un día puede jugar a tu favor y otras veces en contra. Te puede paralizar, minimizar todas tus capacidades. Mientras que también puede exacerbarlas y darte todo el ímpetu para seguir adelante. Lo mejor es dejarlo de lado.