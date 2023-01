“¡Dios mío! ¿Estamos al aire?”: El tremendo chascarro con que Rodrigo Sepúlveda despidió el 2022

¿Dónde está el conductor? se preguntó todo el mundo cuando de la nada apareció una silla vacía en la pantalla de Meganoticias cuando regresaron de comerciales, la mañana de este sábado.

Pero de repente se escuchó el puro grito de Rodrigo Sepúlveda diciendo asustado y desde lejos: “¡Ay, Dios mío! ¿Estamos al aire?”. Y esto porque el periodista no estaba ni cerca de su puesto cuando regresaron de la pausa, tal como consignó el sitio de La Cuarta.

“Pero desde cuándo las pausas están tan cortas en este canal. Flaco, estaba en el baño y comiéndome el plátano”, llegó reclamando el Sepu, en medio de las risas de sus compañeros de trabajo que al parecer le estaban jugando una broma.

“No me alcancé a comer mi plátano. ¿Por qué no pusiste otra cuestión?”, le reclamó a sus colegas y luego les preguntó: “¿Qué pasa si yo quiero ir al baño para hacer del dos y no del uno? Si soy ser humano. También necesito tiempo”.

“Y miren, me pude comer esto del plátano, entonces tengo mucha hambre, ustedes saben que soy bueno para comer”, añadió mostrando la fruta a medio terminar para después seguir entre risas entregando las noticias.

