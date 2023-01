“Gracias por creer en mí”: La lacrimógena despedida de Millaray Viera en Chilevisión

Ayer por la tarde se emitió el último capítulo del año de “Sabingo”, pero además fue el que maracaba la despedida de Millaray Viera del programa que conducía junto a Juan Pablo Queraltó.

Desde noviembre que la misma comunicadora había anunciado su salida de la señal, pero este sábado 31 de diciembre se llevó a cabo. Por lo mismo, sus compañeros de la producción de Sabingo quisieron sorprenderla con un emotuvo mensaje.

“Han sido cuatro años muy especiales, donde tuviste la oportunidad de contar historias. Hoy, queremos contar la tuya”, dijo Juan Pablo Queraltó para presentar los mejores momentos de Milla en el programa, tal como consignó el sitio Fotech.

Luego de ver en imágenes lo que había vivido, Millaray no aguantó la emoción y entre lágrimas, agradeció el gesto y el aprecio hacia ella. “Quiero aclarar que no es pena, o sea, los voy a echar mucho de menos, pero me voy con el corazón lleno de amor. Mi equipo, mi familia, los quiero mucho y les agradezco todo lo aprendido, todas las experiencias, el cariño y la contención en los momentos difíciles”, aseguró.

También, Millaray no se olvidó de la gente y agradeció a los televidentes y también a las familias que a lo largo de Chile la dejaron entrar en sus casas: “Gracias (…) me hice amigos en todo Chile. Espero poder reencontrarme con ellos nuevamente”, comentó emocionada.

Juan Pablo Queraltó tambien le agradeció en nombre de todo el equipo. “Nosotros te queremos dar las gracias. La gente que has visitado dice ‘qué niña más sencilla, qué corazón más grande’, que no solo lo dejas en nuestro equipo, sino que en la gente que nos está mirando y de toda la gente que visitaste”.

“Estamos con el corazón partido, pero también muy felices porque sabemos que vienen cosas buenas que te ayudarán a crecer. Te deseo lo mejor y la familia ‘Sabingo’ siempre va a estar contigo y que la vida nos vuelva a encontrar”, expresó, agregando que “no solo se me va una compañera, sino también una gran amiga a la que quiero mucho y a la que aprendí a conocer en estos cuatro años”.

