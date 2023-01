“Me derretí”: DJ Méndez reveló coqueteo intenso con famosa actriz y cantante de Hollywood

El cantante y rapero DJ Méndez fue el nuevo invitado del programa de Canal 13 “Juego Textual”, donde habló de su su vida, con altos y bajos producto de los excesos y alocada infancia viviendo en Suecia, Europa. Relato que saldrá emitido esta noche, junto a otras anécdotas como el coqueteo con Jenifer López, adelantaron de 13.cl

Según contará, señaló fue en un club privado en Estocolmo, que coincidieron en una mesa, cuando ella promocionaba un disco y le echó el ojo al rapero del puerto.

[ https://www.publimetro.cl/entretenimiento/2023/01/02/faltan-cazuelas-di-mondo-recibio-el-2023-con-foto-al-desnudo-y-genero-debate/ ]

“Me dijo ‘You got beautiful eyes and I love your smile’ (Tienes unos ojos preciosos y me encanta tu sonrisa) (...) Yo me considero con harta personalidad, pero ella era Jennifer López, así que me derretí entero”, señaló

Derroches y excesos

Además, contará sobre los excesos que llegaron con la fama.

“Probé de todo, cualquier droga que pudieras nombrar, porque era un loquillo que quería vivir la vida. Yo estaba pesando 45 kilos, dormía dos horas. Me iba a morir al ritmo que iba, perdí la noción del tiempo”, confesará el artista, que finalmente terminó en rehabilitación para salvar su vida.

“No soy de las personas que quieren llevarse su dinero a la tumba. Quise probar y ser yo no más, y yo era un lobo de Wall Street. No me ahorré nada, quería vivir lo que nunca había vivido”, explicará sobre su éxito, que lo llevaba a moverse de concierto en concierto en un jet privado.

Golpiza en discoteque

Su prolongada estadía en Suecia no estuvo exenta de racismo, según revelará. Una vez incluso recibió una dura paliza por parte de 16 hombres tras ser insultado racialmente por una chica a la que sacó a bailar en una discotheque.

“Ella me dijo ‘No bailo con cerdos’. Me piqué, le respondí, y unos hombres me empujaron. Nos echaron a todos de la disco y afuera siento que viene una manada de rinocerontes. Me masacraron”, contará.

¡$300 millones!

Finalmente, acerca de su fallida postulación a alcalde de Valparaíso en 2016, el músico explicará que la idea fue suya, y que al principio nadie le encontró sentido.

“Me trataron de payaso, hasta las primarias donde fui el candidato más votado en todo el país y ahí los políticos me tomaron en serio”, señalará, agregando que incluso un empresario trató de comprarlo: “Me ofrecieron 300 palos para bajarme de la campaña, en un bolso, así de descarado”.

Consultado sobre si, de darse la oportunidad, volvería a postularse como edil, el intérprete será claro: “De corazón, lo haría. Pero tengo que tener gente que no se dé vuelta la chaqueta”.