“No me la manden más”: Jean Beausejour se autotroleó con famoso meme de su imagen

El exfutbolista y panelista del programa radial Los Tenores, Jean Beausejour, se aburrió de las bromas y decidió autotrolearse para poner fin al chiste que se toma las redes sociales en cada fiesta nacional. Fue por esto, que recibió el Año Nuevo 2023 compartiendo el famoso meme de su imagen, donde sale rodeado de alcohol, consignó ADN

En la foto, el exseleccionado nacional figura vestido de punta en blanco con un traje formal, junto a una mesa repleta de vasos y una botella de whisky. A esa imaginen, los creativos del ciberespacio le sumaron la leyenda “hijo, no te vayas a lanzar tan temprano...yo a las 6 de la tarde”. Convirtiendo la postal en un meme recurrente para compartir en cada celebración.

Fue por este motivo, que Beausejour se quiso adelantar la jugada y antes que sus amigos y seguidores lo etiquetaran, decidió compartirla en sus historias de Instagram, junto a un mensaje para que renueven el chiste.

“Ya, ahora la subo para que no me la manden más por favor”, señaló el ex jugador de Colo Colo y Universidad de Chile, por supuesto, en moda de broma.

Captura IG Jean Beausejour

“Un vacío difícil de llenar”

Los inicios de Jean Beausejour, como comentarista partieron en el programa de la cadena ESPN. Fútbol Show Chile, tras poner fin a su exitosa y extensa carrera como futbolista profesional.

En dicha instancia, el único chileno en anotar en dos mundiales adultos tuvo palabras de elogio para Marcelo Bielsa, quien por estos días no lo pasa bien tras ser desvinculado del Leeds tras una seguidilla de malos resultados.

“Es el número uno, es el técnico que más me ha marcado, no quiero ser injusto con los otros técnicos que tuve, porque también tuve muy buenos técnicos, pero después de Marcelo queda un vacío que es difícil de llenar”, comentó “Bose”.

Eso sí, también reconoció en otro entrenador un cambio clave en su carrera. “El que me pone de lateral o lateral-volante ya definitivo es Roberto Martínez, que era mi técnico en el Wigan y que actualmente está en la selección de Bélgica Para él van las críticas o felicitaciones”, contó.