Quedó como mentirosa: Sebastián Caicedo desmiente acusaciones de Carmen Villalobos de robarse algo muy importante

Aunque Carmen Villalobos había hecho un cierre del 2022 muy exitoso, esto como que incomodó a su ex Sebastián Caicedo que ahora en este 2023 enciende la polémica una vez más y hasta remueve heridas del pasado que muchos pensaban que habían sido cerradas.

Y es que tras su divorcio, esta pareja que sorprendió a todos con su separación llegaron a acuerdos entre los que se incluía uno de sus perros llamado Capuchino que inicialmente la también presentadora se lo había quedado, pero luego optó por ceder y devolverlo al actor siempre y cuando ella pudiera verlo cada vez que pudiera, pero tras varias interrogante y presiones de los seguidores de ambos artistas, éste salió al paso para aclarar qué es lo que realmente pasó con esta mascota.

“Nadie le ha quitado nada a nadie. Cando pasó lo que pasó yo tuve que organizar muchas cosas y Carmen se quedó con ‘Capu’ por ese tiempo. En nuestro acuerdo pues ella me lo iba a regresar...aclaro esto porque han llegado muchas preguntas, incluso algunos medios están diciendo lo que no es y me parece importante ir con la verdad. Esto fue un acuerdo desde el amor, que hubo, que hay y que siempre estará”, expresó Caicedo a través de un video en sus redes.

Carmen Villalobos enciende la polémica con Sebastián Caicedo

Con este mensaje Sebastián Caicedo deja claro que entre él y Carmen Villalobos ya todo estaba aclarado y por tanto no existen rencillas ni nada que les permita crear polémicas sobre lo que fue su relación. Además, reiteró que esta aclaratoria llega luego de que el actor recibiera una gran cantidad de mensajes de los fans de la actriz, sobre todo, porque éste se había mostrado en redes paseando con esta mascota.

Esto también se genera luego de que la colombiana demostrara siempre el amor hacía sus perros y lo significativo que han sido en su vida, pues pese a su apretada agenda de trabajo, ella siempre busca pasar momentos con ellos y atenderlos con si se trataran de sus hijos.