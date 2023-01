3 espectaculares fragancias femeninas que duran más de 10 horas

Es sabido que la intención principal de contar con un buen perfume es porque siempre se desea oler bien, no obstante, algunas presentaciones son más duraderas que otras, por lo que es de suma importancia saber no solo la calidad olfativa, si no también el tiempo completo o aproximado que se puede disfrutar.

Si estás en la búsqueda de alguna fragancia femenina que tenga una buena proyección en tiempo y espacios, conoce las características de estas tres fragancias que garantizan, como mínimo, diez horas de duración.

Baccarat Rouge 540 - Maison Francis Kurkdjian

No se puede negar que esta fragancia es considerada de alta gama y con un precio elevado, sin embargo, te podemos asegurar que es una en el actual mercado que es verdaderamente sexy y duradera. Su magnitud olfativa es tan marcada, que fácilmente puede durar impregnado en la piel entre 48 y hasta 72 horas luego de ser colocado.

Baccarat Rouge 540 se lanzó en 2015 y la Nariz detrás de esta fragancia es Francis Kurkdjian. Las Notas de Salida son azafrán y jazmín; las Notas de Corazón son Amberwood y ámbar gris; las Notas de Fondo son resina de abeto y cedro.

Coco Mademoiselle Eau de Parfum - Chanel

Este perfume es considerado por el perfumista español, Andrés Croxatto, como “un aroma masificado”, ideal para las largas jornadas laborales. Cuenta con una exquisita mezcla de notas de naranjas, un poco atalcada y con una combinación de almizcles clásicos de la marca Chanel.

Es una fragancia de la familia olfativa Ámbar Floral para creada por Jacques Polge. Las Notas de Salida son bergamota, naranja y toronja (pomelo); las Notas de Corazón son rosa, lichi y jazmín; las Notas de Fondo son pachulí, vainilla, almizcle y vetiver.

Poison Girl - Dior

Además de su gran durabilidad, la exquisitez de esta presentación también la cataloga por diversos especialistas en perfumes como una de las más sexys y sensuales del siglo XXI, debido a su espectacular unión entre notas almendradas y vainilla, que a pesar de ser un tanto dulce, se puede considerar bastante ligera y juvenil.

Lanzada en el 2016, la Nariz detrás de su aroma es Francois Demachy. Las Notas de Salida son naranja amarga y limón (lima ácida); las Notas de Corazón son rosa de Damasco, rosa de Grasse y flor de azahar del naranjo; las Notas de Fondo son vainilla, almendra, haba tonka, bálsamo de Tolú, sándalo, cachemira y heliotropo.